Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ (pic)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ (6/12, 17:00) για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή.
- Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
- Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
- Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
- Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Μετά το νικηφόρο πέρασμα από τη Σύρο, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου τον ΟΦΗ (6/12, 17:00), για την 13η αγωνιστική της Super League.
Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κλείσουν τον πρώτο γύρο της regular season του πρωταθλήματος με τρίποντο για να παραμείνουν στην κορυφή και να πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο σπουδαίο παιχνίδι με την Καϊράτ στο Καζακστάν (9/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Μια μέρα πριν το σημαντικό παιχνίδι με τους Κρητικούς λοιπόν, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτός από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, παραμένουν οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, όπως και ο Μπρούνο.
Αντίθετα, στην αποστολή επιστρέφουν οι Τζολάκης, Τσικίνιο και Ποντένσε, που πήραν ανάσες μεσοβδόμαδα και δεν ήταν διαθέσιμοι για το ματς στη Σύρο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
#OLYOFI: The Squad 📋 pic.twitter.com/oNoy29y31N
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2025
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.
Περισσότερα σε λίγο…
- Μέλος διοίκησης Φενέρ: «Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια είναι απόψε, οι καιρικές συνθήκες δεν διαφέρουν, τι θα αλλάξει;»
- Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Το είδαμε και αυτό σε ελληνικό γήπεδο: Οπαδός της ΑΕΛ Novibet λιβανίζει από την εξέδρα (vid)
- Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)
- Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ (pic)
- Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
- ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «μάχονται» για τον τίτλο του League Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις