Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ (pic)

Μετά το νικηφόρο πέρασμα από τη Σύρο, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου τον ΟΦΗ (6/12, 17:00), για την 13η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κλείσουν τον πρώτο γύρο της regular season του πρωταθλήματος με τρίποντο για να παραμείνουν στην κορυφή και να πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο σπουδαίο παιχνίδι με την Καϊράτ στο Καζακστάν (9/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μια μέρα πριν το σημαντικό παιχνίδι με τους Κρητικούς λοιπόν, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτός από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, παραμένουν οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, όπως και ο Μπρούνο.

Αντίθετα, στην αποστολή επιστρέφουν οι Τζολάκης, Τσικίνιο και Ποντένσε, που πήραν ανάσες μεσοβδόμαδα και δεν ήταν διαθέσιμοι για το ματς στη Σύρο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

