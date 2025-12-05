sports betsson
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
05 Δεκεμβρίου 2025 | 12:46

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Στη «μάχη» του Champions League επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την Καϊράτ (9/12, 17:30), στο Καζακστάν, για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Οι Πειραιώτες δεν θα αγωνιστούν στο Αλμάτι, αλλά στην Αστάνα και συγκεκριμένα στην «Αστάνα Αρένα», η οποία έχει συνθετικό χλοοτάπητα, ενώ η θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα, αναμένεται να είναι από τους -18 μέχρι και τους -24 βαθμούς Κελσίου…

Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα του αγώνα (8/12) οι προβλέψεις αναφέρουν «παροδικές χιονοπτώσεις», που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε… λευκό τοπίο. Ωστόσο, πρόκειται για ένα γήπεδο που διαθέτει οροφή, η οποία κλείνει και γενικότερα είναι σχεδιασμένο για τέτοια καιρικά φαινόμενα. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε, για τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το ματς έχει οριστεί και πολύ νωρίς το απόγευμα, στις 17:30, σε αντίθεση δηλαδή με τις παραδοσιακές «τηλεοπτικές» ώρες που διεξάγονται τα ευρωπαϊκά ματς αυτού του επιπέδου.

Πλαστικό χορτάρι τελευταίας γενιάς

Όλα αυτά, την ώρα που οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει, εκτός από το ασυνήθιστο για τους ίδιους κρύο, να διαχειριστούν και τον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου, ο οποίος είναι τελευταίας γενιάς και εγκεκριμένος από την UEFA.

Κάτι, από το οποίο ήδη οι Ερυθρόλευκοι έχουν πάρει μια πρώτη γεύση, στο ματς με την Ελλάς Σύρου, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, στο οποίο μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες που αναμένεται να χρησιμοποιήσει στο προσεχές ματς.

Ποιες οι διαφορές με το χορτάρι

Ποιες είναι όμως οι βασικές διαφορές του τεχνητού με τον φυσικό χλοοτάπητα; Μία από αυτές είναι η χρησιμοποίηση διαφορετικής τάπας των ποδοσφαιρικών παπουτσιών. Σε φυσικό χορτάρι, οι ποδοσφαιριστές συνηθίζουν να φορούν παπούτσια με μεταλλικές τάπες, σε αντίθεση με τον τεχνητό χλοοτάπητα που οι τάπες είναι πιο κοντές και μη μεταλλικές.

Από κει και πέρα, αλλάζει και ο τρόπος παιχνιδιού, που επηρεάζει τους παίκτες. Στα πλαστικά γήπεδα, η μπάλα «γκελάρει» περισσότερα από ότι σε ένα γήπεδο με φυσικό χορτάρι, όντας πιο σκληρή επιφάνεια. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίσουν την τροχιά της μπάλας οι παίκτες.

Παράλληλα, η τριβή της μπάλας με το έδαφος είναι διαφορετική ανάμεσα σε φυσικό και τεχνητό χλοοτάπητα και αυτό επηρεάζει την ταχύτητα στις μεταβιβάσεις και κατά συνέπεια τον έλεγχο της μπάλας. Μάλιστα, σε όλα αυτά πρέπει να υπολογιστεί και το γεγονός πως οι ποδοσφαιριστές που έχουν συνηθίσει το φυσικό χορτάρι, θα χρειαστούν χρόνο ώστε να βρουν τα πατήματά τους σε αυτή τη νέα επιφάνεια. Γι’ αυτό και το ματς με την Ελλάς Σύρου είναι μια καλή ευκαιρία για «προπόνηση» ενόψει Καϊράτ.

