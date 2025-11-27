Χωρίς τον καλύτερο παίκτη της η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ντούσαν Σατπάγεφ έγραψε ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (26/11) σκοράροντας με τη φανέλα της Καϊράτ, στο ματς της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League κόντρα στην Κοπεγχάγη.

Ο 17χρονος ταλαντούχος επιθετικός με το γκολ που πέτυχε έγινε ο πρώτος Καζάκος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση (σε ομίλους) και ο τρίτος πίσω μόνο από τους Άνσου Φατί και Λαμίν Γιαμάλ.

Ο λόγος που δεν θα παίξει ο Σατπάγεφ στο Καϊράτ – Ολυμπιακός

Ωστόσο, λίγο πριν το φινάλε του ματς και συγκεκριμένα στο 94ο αντίκρισε την κίτρινη κάρτα που ήταν η τρίτη του στη League Phase και θα λείψει από το επόμενο ματς με τον Ολυμπιακό, στην Αστάνα.

Μάλιστα, στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο προπονητής της Καϊράτ, Ράφαελ Ουραμπακτίν, αποκάλυψε πως ο ίδιος του ζήτησε να την πάρει, αφού ο τραυματισμός τους δεν θα του επέτρεπε να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες.