Οριστικό: Αυτό είναι το γήπεδο που θα γίνει το Καϊράτ – Ολυμπιακός
Επισημοποιήθηκε το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, Καϊράτ – Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για την εν λόγω αναμέτρηση.
Αίτημα το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό έγινε δεκτό από την UEFA, για την αναμέτρηση της 9ης Δεκεμβρίου, στις 17:30 (ώρα Ελλάδος). Κάπως έτσι, το ματς θα γίνει στην Αστάνα, σε ένα γήπεδο που διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, αναδιπλούμενη οροφή, χωρητικότητας 30.000 θέσεων που εγκαινιάστηκε επίσημα στις 3 Ιουλίου του 2009 και έτσι θα μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Ο λόγος που αλλάζει η έδρα του Καϊράτ – Ολυμπιακός
Οι καιρικές συνθήκες στο Αλμάτι, εκεί που βρίσκεται η έδρα της ομάδας, δεν είναι οι ιδανικές για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και η διοίκηση της Καϊράτ θέλησε να μεταφέρει το ματς αλλού.
Αυτό είναι το γήπεδο που θα διεξαχθεί το ματς
Το γήπεδο στην Αστάνα ο Ολυμπιακός το γνωρίζει, καθώς το έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν, έχοντας αγωνιστεί με την τοπική ομάδα. Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου 2016, οι ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν την Αστάνα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σε ένα ματς στο οποίο αγωνιζόταν και ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος.
Για την ιστορία το ματς είχε ολοκληρωθεί 1-1, με τον Ντεσπότοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 8′ για τους Καζακστανούς και τον Σεμπά να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.
