Καϊράτ – Ολυμπιακός: Αίτημα των Αζέρων για αλλαγή έδρας
Αίτημα στην UEFA να αλλάξει η έδρα του αγώνα της κόντρα στον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική του Champions League, κατέθεσε η Καϊράτ Αλμάτι.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και η ομάδα του Καζακστάν έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για το προγραματισμένο για τις 9 Δεκεμβρίου (17:30) ματς.
Ο λόγος είναι οι κακές καιρικές συνθήκες και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην εποχή στο Αλμάτι -τη βάση της ομάδας- που μόνο ιδανικές συνθήκες για μια ομαλή διεξαγωγή αγώνα δεν δημιουργούν.
Πιθανή έδρα η Αστάνα
Έτσι, η διοίκηση της Καϊράτ θέλει να μεταφέρει το ματς αλλού. Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες του συλλόγου από το Αζερμπαϊτζάν θέλουν να μεταφερθεί το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της χώρας, την Αστάνα και έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα στην UEFA.
Σημειώνεται ότι το χωρητικότητας 30.000 θέσεων γήπεδο της Αστάνα, διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή, κάτι που σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα μπορούν να επηρρεάσουν στον ίδιο βαθμό.
