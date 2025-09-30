Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)

Μια βραδιά για να χαρεί ο Κιλιάν Εμπαπέ στο μακρινό και… μαγευτικό Αλμάτι, μια ευκαιρία για να ξεσπάσει η Ρεάλ μετά το βαρύ 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η φιλόξενη και έτσι και αλλιώς χαρούμενη από την συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ, Καϊράτ, δεν θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην «βασίλισσα» που έκανε «πάρτι» με 5-0 και τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ.

Ο Γάλλος άσος σκόραρε από τα 11 βήματα στο 24′, το έβαλε στο 52′ για το 0-2, έκλεισε την «τριάδα» των γκολ στο Αλμάτι στο 73′ (και ενώ είχε πάρει πίσω το VAR, σωστά, πέναλτι που είχε καταλογιστεί στην πρωταθλήτρια Καζακστάν) για να πάρει σειρά ο Καμαβιγκά στο 83′ και στο 93’ο Ντίας.

Ματς που προφανώς δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση, με τους Ισπανούς να κάνουν ότι θέλουν και την Καϊράτ να προσπαθεί για το καλύτερο την ώρα που οι οπαδοί της γέμισαν το γήπεδο και δεν… μάσησαν από την 5αρα ζώντας το όνειρο των… αστεριών.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Και εδώ η «κατηγορία» πάσχει, γιατί η διαφορά δυναμικότητας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, εξ ου και το 5-0 των Μαδριλένων. Αν πάντως την μετατρέψουμε σε MVP, τότε «καλώς τα παιδιά, καλώς τα» με τα τρία γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Δεν χρειάστηκε να υπάρξει κάποιος που να αλλάξει την ροή του ματς. Όλα κύλησαν ομαλά για την Ρεάλ που με την Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ πήρε εύκολα το δεύτερο τρίποντο στην φετινή διοργάνωση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Σε ένα ματς που η Ρεάλ παίζει με την Καϊράτ είναι αμαρτία από τον Θεό να χαρακτηρίσουμε κάποιον από την ομάδα του Καζακστάν τον χειρότερο του γηπέδου…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα είχε εύκολο βράδυ στο Αλμάτι παρότι στη μια φάση που έγινε στην περιοχή της Ρεάλ δεν είδε σωστά, αλλά για αυτό υπάρχει το VAR…

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το VAR χρειάστηκε μια φορά και μάλιστα ουσιαστική καθώς στο 68΄ο διαιτητής έδωσε πέναλτι αλλά μετά από υπόδειξη του VAR το πήρε πίσω καθώς φάνηκε ότι ο Θεμπάγιος δεν είχε επαφή στο πέσιμο του Γκρόμικο στην περιοχή.

ΣΚΟΡΕΡ:

Εμπαπέ 25΄(πεν.), 52΄, 73΄, Καμαβιγκά 83΄, Ντίαζ 93΄

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΪΡΑΤ: Καλμούρζα, Ταπάλοφ (64΄Στανόγιεφ), Μαρτίνοβιτς, Σαρόκιν, Μάτα, Μρνίσκι, Κασαμπούλατ, Αράντ (64΄Μπαιμπέκ), Γκρομίκο (80΄Ζαρία), Ζορζίνιο (64΄Εντμίλσον), Σατπάγιεφ (80΄Ρικαρντίνιο)

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Ασένθιο, Χάουσεν, Αλάμπα, Γκαρθία, Θεμπάγιος, Τσουαμενί (80΄Καμαβιγκά), Γκιουλέρ (80΄Μπέλιγχαμ), Μασταντουόνο (70΄Ροντρίγκο), Βινίσιους (70΄Ντίας), Εμπαπέ (81΄Γκονζάλο)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

21/10 ΚΑΪΡΑΤ – ΠΑΦΟΣ

22/10 ΡΕΑΛ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ