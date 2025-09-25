sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Το «Netflix» και το Champions League: Η «επανάσταση» που σκέφτεται η UEFA στα τηλεοπτικά (pics)
Champions League 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:28

Το «Netflix» και το Champions League: Η «επανάσταση» που σκέφτεται η UEFA στα τηλεοπτικά (pics)

H UEFA προσπαθεί να αναδείξει ακόμη περισσότερο το προϊόν της και εξετάζει μια επαναστατική ιδέα στα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Η UEFA έχει καταφέρει να «εκτοξεύσει» το προϊόν της τα τελευταία χρόνια και να έχει τεράστια έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ψάχνει τρόπους για να γίνει ακόμη πιο σπουδαίο το προϊόν της και να έχει ακόμη μεγαλύτερα έσοδα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, αλλά και των υπόλοιπων διοργανώσεων της αποφέρουν εμπορικά έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ με περίπου 100 διαφορετικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο να αγοράζουν πακέτα.

Παρόλα αυτά, δημοσίευμα του «Bloomberg» υποστηρίζει πως η αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αναζητά μια αλλαγή στον τρόπο πώλησης αυτών των υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει παρόχους streaming όπως το Amazon και το Netflix. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι streamers θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλές αγορές ταυτόχρονα.

Επιθυμία της UEFA είναι να επιτρέψει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις εταιρείες streaming να συμμετέχουν σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα, κάτι που ήταν δύσκολο με τους παλιούς κανονισμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη η UEFA τρέχει τις επαφές και τις συζητήσεις για κάτι τέτοιο με την εκκίνηση να γίνεται από το Champions League που είναι και το πιο ακριβό προϊόν της ομοσπονδίας.

Oι σκέψεις για επαναστατική ιδέα με Netflix και Amazon στο Champions League:

Οι μεγάλες πλατφόρμες streaming προσθέτουν όλο και περισσότερο μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο πρόγραμμά τους, αλλά μέχρι στιγμής επικεντρώνονται κυρίως σε κορυφαίους αγώνες και όχι σε πακέτα ολόκληρης της σεζόν.

Η ώθηση για αλλαγή στη διαδικασία υποβολής προσφορών έρχεται επίσης μετά την εισαγωγή της League Phase στο Champions League την περασμένη σεζόν. Αυτό οδήγησε σε αύξηση 18% στα έσοδα από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στις έξι κορυφαίες αγορές της.

Headlines:
Ακίνητα
Ενοίκια: Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% [πίνακας]

Ενοίκια: Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% [πίνακας]

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 25.09.25

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
Champions League 24.09.25

Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Σύνταξη
Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ
Champions League 23.09.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ

Νοκ-άουτ για δύο μήνες θα μείνει ο Νόνι Μαντουέκε για την Άρσεναλ, που θα χάσει και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Σύνταξη
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή
Ελλάδα 25.09.25

Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή

«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του

Σύνταξη
Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Υγεία 25.09.25

Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου
Άλλα Αθλήματα 25.09.25

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Υπάρχουν λύσεις 25.09.25

Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 25.09.25

Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
Αναζητείται ο δράστης 25.09.25

Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

