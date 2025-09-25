Το «Netflix» και το Champions League: Η «επανάσταση» που σκέφτεται η UEFA στα τηλεοπτικά (pics)

Η UEFA έχει καταφέρει να «εκτοξεύσει» το προϊόν της τα τελευταία χρόνια και να έχει τεράστια έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ψάχνει τρόπους για να γίνει ακόμη πιο σπουδαίο το προϊόν της και να έχει ακόμη μεγαλύτερα έσοδα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, αλλά και των υπόλοιπων διοργανώσεων της αποφέρουν εμπορικά έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ με περίπου 100 διαφορετικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο να αγοράζουν πακέτα.

Παρόλα αυτά, δημοσίευμα του «Bloomberg» υποστηρίζει πως η αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αναζητά μια αλλαγή στον τρόπο πώλησης αυτών των υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει παρόχους streaming όπως το Amazon και το Netflix. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι streamers θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλές αγορές ταυτόχρονα.

Επιθυμία της UEFA είναι να επιτρέψει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις εταιρείες streaming να συμμετέχουν σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα, κάτι που ήταν δύσκολο με τους παλιούς κανονισμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη η UEFA τρέχει τις επαφές και τις συζητήσεις για κάτι τέτοιο με την εκκίνηση να γίνεται από το Champions League που είναι και το πιο ακριβό προϊόν της ομοσπονδίας.

Witness the inside story of Manchester City’s history-making season. Together: Treble Winners is coming to Netflix April 2. pic.twitter.com/RXPdoKzSZU — Netflix (@netflix) March 5, 2024

Oι σκέψεις για επαναστατική ιδέα με Netflix και Amazon στο Champions League:

UEFA is overhauling the broadcast tender process for Champions League competition, partly to boost its appeal to streaming providers such as Amazon and Netflix https://t.co/MEgG9vPfwo — Bloomberg (@business) September 24, 2025

Οι μεγάλες πλατφόρμες streaming προσθέτουν όλο και περισσότερο μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο πρόγραμμά τους, αλλά μέχρι στιγμής επικεντρώνονται κυρίως σε κορυφαίους αγώνες και όχι σε πακέτα ολόκληρης της σεζόν.

Η ώθηση για αλλαγή στη διαδικασία υποβολής προσφορών έρχεται επίσης μετά την εισαγωγή της League Phase στο Champions League την περασμένη σεζόν. Αυτό οδήγησε σε αύξηση 18% στα έσοδα από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στις έξι κορυφαίες αγορές της.