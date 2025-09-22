Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο 47χρονος Γερμανός, τουρκικής καταγωγής, διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι. Παρόλα αυτά ο Λανουά τον έφερε να σφυρίξει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, όπου έκανε χοντρά λάθη κατά του Ολυμπιακού.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν διεθνής ο Αϊτεκίν, τώρα δεν έχει το σήμα της FIFA και παράλληλα διανύει την τελευταία του χρονιά στη Bundesliga καθώς προανάγγειλε ότι το καλοκαίρι θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του.

Το 2017 είχε προκαλέσει σάλο με τη διαιτησία του στη μυθική ανατροπή (6-1) της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στον αγώνα της 8ης Μαρτίου 2017 για τη φάση των «16» του Champions League. Χωρίς να ανακοινωθεί η UEFA τον τιμώρησε σιωπηρά για τρία χρόνια.

Με καθυστέρηση τριών ετών, η UEFA παραδέχθηκε την κακή διαιτησία του. Όπως ανέφερε το γαλλικό περιοδικό ποδοσφαίρου Onze Mondial, η Πειθαρχική Επιτροπή αναγνώρισε ότι ο Αϊτεκίν απέτυχε να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και, σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ, του απαγορεύτηκε να μιλήσει δημόσια για το παιχνίδι, καθώς οι αποφάσεις του στα δύο πέναλτι της Μπαρτσελόνα για το 3-0 και το 5-1 είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ αρνήθηκε και ένα στην Παρί. Για την ιστορία η UEFA είχε δεχθεί πλήθος καταγγελιών για αυτό το παιχνίδι.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι ο Αϊτεκίν παρέδωσε το σήμα του διεθνή το 2022, αλλά συνεχίζει επειδή του αρέσει η διαιτησία. Πάντως, στη Γερμανία τον σέβονται, ενώ συμμετείχε σε πρωτοβουλίες κατά της διάκρισης στο ποδόσφαιρο, ακόμη και σε ντοκιμαντέρ που προσφέρει μια εσωτερική ματιά στη ζωή των διαιτητών της Bundesliga.

Πέρσι, ο Αϊτεκίν είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν 2024/25, λόγω προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα, συγκεκριμένα επανήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2025. Την τρέχουσα σεζόν διαιτήτευσε μόνο ένα ματς της Bundesliga (την Παρασκευή 12/9 διαιτήτευσε τον αγώνα Μπάγερ Λεβερκούζεν – Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1).

Είναι απορίας άξιο πως ο Λανουά, ο οποίος συμφώνησε να φέρνει διαιτητές από το πάνω ράφι, ξεκίνησε τα φετινά ντέρμπι με έναν ξεπεσμένο διαιτητή. Είναι διαφορετικό να έφερνε ελίτ ρέφερι από το να ορίσει έναν πρώην ελίτ που, επιπροσθέτως, δεν είναι διεθνής εδώ και τρία χρόνια.

Είναι απορίας άξιο πως ο Λανουά δεν κατάφερε να φέρει ούτε διεθνή στο VAR. Ο Περλ, ο οποίος δεν έκανε παρέμβαση για το πέναλτι υπέρ του Καμπελά στο 35’, δεν είναι διεθνής διαιτητής ή διεθνής VAR. Αυτό ισχύει και για τον βοηθό Μπόρσχ (Γερμανία). Από όλη τη διαιτητική ομάδα διεθνής είναι μόνο ο πρώτος βοηθός ο Κοσλόφσκι, επίσης από τη Γερμανία.

Δεν είναι μόνο το πέναλτι που δεν έδωσε υπέρ του Καμπελά, το λάθος στο 43’ είναι για να του πάρουν τη σφυρίχτρα: Ο Καλάμπρια εκτέλεσε το φάουλ, ο Γάλλος πήρε τη μπάλα και ο 47χρονος ρέφερι τον σταμάτησε, ενώ έβγαινε τετ α τετ, για να δώσει ελεύθερο τερματοφύλακα. Το συγκεκριμένο λάθος είναι για να του πάρουν τη σφυρίχτρα.