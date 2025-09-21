Ο Καρβαχάλ απολογήθηκε για την αποβολή του στο Champions League: «Απαράδεκτο σε τέτοιο αγώνα…»

Ο Ντάνι Καρβαχάλ ζήτησε συγγνώμη τέσσερις ημέρες μετά την κόκκινη κάρτα του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μαρσέιγ (2-1), στην πρεμιέρα της League phase του Champions League.

Ο Ισπανός μπακ απολογήθηκε μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 επί της Εσπανιόλ, στην 5η αγωνιστική της La Liga.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντάνι Καρβαχάλ:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη μέρα, την αποβολή στο Champions League. Είναι απαράδεκτο σε έναν τέτοιο αγώνα και από εμένα. Ας χρησιμεύσει αυτό ως μάθημα για να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, τουλάχιστον το ξεπεράσαμε. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια και κέρδισε τον αγώνα».

Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, Τζερόνιμο Ρούλι στην περιοχή του πέναλτι. Στη συνέχεια χτύπησε με το κεφάλι τον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, ο οποίος έπεσε στον χορτάρι.