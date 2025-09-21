sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Καρβαχάλ απολογήθηκε για την αποβολή του στο Champions League: «Απαράδεκτο σε τέτοιο αγώνα…»
Συγνώμη από τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης για την αποβολή του κόντρα στη Μαρσέιγ, ζήτησε ο Ντάνι Καρβαχάλ.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ ζήτησε συγγνώμη τέσσερις ημέρες μετά την κόκκινη κάρτα του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μαρσέιγ (2-1), στην πρεμιέρα της League phase του Champions League.

Ο Ισπανός μπακ απολογήθηκε  μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 επί της Εσπανιόλ, στην 5η αγωνιστική της La Liga.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντάνι Καρβαχάλ:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη μέρα, την αποβολή στο Champions League. Είναι απαράδεκτο σε έναν τέτοιο αγώνα και από εμένα. Ας χρησιμεύσει αυτό ως μάθημα για να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, τουλάχιστον το ξεπεράσαμε. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια και κέρδισε τον αγώνα».

Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, Τζερόνιμο Ρούλι στην περιοχή του πέναλτι. Στη συνέχεια χτύπησε με το κεφάλι τον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, ο οποίος έπεσε στον χορτάρι.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
Champions League 18.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 18.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
Champions League 18.09.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Μονακό για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα? 21.09.25
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
Απόρρητο