Μέσα στα πιο εμπορικά ματς της πρεμιέρας του Champions League στην Ισπανία, το Ολυμπιακός – Πάφος

Το νέο φορμάτ του Champions League καθηλώνει το ποδοσφαιρικό κοινό, κάτι που συνέβη και στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26. Πολλά ματς έσπασαν διάφορα ρεκόρ τηλεθέασης ανά την Ευρώπη, ενώ ειδικά στην Ισπανία οι μετρήσεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Movistar που έχει τα δικαιώματα των τηλεοπτικών μεταδόσεων για τη χώρα της Ιβηρικής, έδωσε στη δημοσιότητα τα σχετικά νούμερα, από τα οποία προκύπτει ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο στο Καραϊσκάκη, βρέθηκε στην 5η θέση των πιο δημοφιλών επιλογών, πάνω και από ματς με ισπανικό ενδιαφέρον, όπως το Τότεναμ – Βιγιαρεάλ!

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μαρσέιγ, το οποίο ξεπέρασε το εκατομμύριο τηλεθεατών (1.030.000), φτάνοντας το 8.9% στο σχετικό μερίδιο. Δεύτερο ήρθε το Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα, τρίτο το Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης και τέταρτο το Μπιλμπάο-Άρσεναλ.

💫 La Champions comienza con buen pie en las audiencias. 🔝 El estreno del Real Madrid, ante el Olympique de Marsella, sobrepasó la barrera del millón de espectadores. 👏 Los partidos de Barcelona, Atlético y Athletic también lograron datos destacados. pic.twitter.com/E3lhP23Z1F — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) September 19, 2025

Τους 58.000 Ισπανούς τηλεθεατές έφτασε το Ολυμπιακός – Πάφος

Ως προς το πέμπτο στη λίστα, όπως προαναφέρθηκε, ήταν το Ολυμπιακός – Πάφος 0-0, το οποίο κατέγραψε 58.000 τηλεθεατές, για το 0,8% της τηλεθέασης. Βεβαίως, πέρα από το γεγονός πως το ίδιο το brand name του Ολυμπιακού έχει μεγαλώσει σε σημείο που να βρίσκεται πολύ ψηλά στις επιλογές του ποδοσφαιρικού κοινού ούτως ή άλλως και ειδικά όταν πρόκειται για εντός έδρας παιχνίδι, ταυτόχρονα το εν λόγω παιχνίδι είχε και αρκετό ισπανικό ενδιαφέρον λόγω των δύο Ισπανών προπονητών, των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Πίσω από το Ολυμπιακός – Πάφος, ακολούθησε στην 6η θέση το Τότεναμ – Βιγιαρεάλ με 9 χιλιάδες λιγότερους τηλεθεατές, ενώ ακόμη πιο πίσω βρέθηκαν παιχνίδια μεταξύ σπουδαίων ομάδων, όπως το Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι.