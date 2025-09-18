Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την πρεμιέρα στο Champions League: «Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια!» (pic)
Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξή του κόντρα στην Πάφο και έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League και ο κόσμος της ομάδας ήταν για μια ακόμα φορά στο πλευρό της, δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα στο «κάστρο» του Καραϊσκάκη.
Το φαληρικό γήπεδο ήταν για ακόμα μία φορά «καμίνι», καθώς οι φίλοι των Πειραιωτών εξαφάνισαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Αυτό ήταν το 13ο συνεχόμενο sold out που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, κάτι που δείχνει την… τρέλα του κόσμου να παρακολουθήσει από κοντά τους νταμπλούχους Ελλάδας.
Μετά την ισοπαλία (0-0) με την Πάφο, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχτηκαν το χειροκρότημα από την κερκίδα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω δημοσίευσης στα social media, ευχαρίστησε άπαντες για τη στήριξη, ενώ έστειλε και μήνυμα ενόψει της συνέχειας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Σας ευχαριστούμε! Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια»!
🔴⚪🙏🏻Σας ευχαριστούμε!
Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια! ✨ pic.twitter.com/tAs2tDwPGX
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 18, 2025
