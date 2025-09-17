Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως απέναντι στην Πάφο, στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στη League Phase του Champions League 2025-26. Οι Πειραιώτες έπαιξαν με παίκτη παραπάνω από το 26′, γέμισαν την αντίπαλη περιοχή με παίκτες, έφτιαξαν φάσεις, κυριάρχησαν πρακτικά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, όμως πολλές φορές η μπάλα… κάνει τα δικά της!

Το τελικό 0-0 σίγουρα αφήνει πικρή γεύση στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ωστόσο η προσπάθεια ήταν μεγάλη και έγινε από όλους. Και αυτή ακριβώς η προσπάθεια, αποτυπώνεται και σε μία εικόνα, αυτή της τελικής στατιστικής του αγώνα:

Καθολική υπεροχή, αλλά…

Όπως φαίνεται, η διαφορά πάνω στο χορτάρι ήταν μεγάλη. Κατοχή μπάλας στο 64% και 17 τελικές. 78 επιθέσεις έναντι 13 και 444 επιτυχημένες πάσες αντί 185 των Κυπρίων. Και όλα αυτά, με τον Ολυμπιακό να τρέχει παράλληλα και 5 χιλιόμετρα περισσότερα από τον αντίπαλο. Όμως όπως ισχύει ιστορικά, στο ποδόσφαιρο δεν νικά πάντα ο καλύτερος…