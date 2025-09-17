Κοντά στο γκολ με τον Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός (vid)
Το 1-0 άγγιξε ο Ολυμπιακός λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου κόντρα στην Πάφο...
Ο Ολυμπιακός έχει συντριπτική κατοχή μπάλας απέναντι στην Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ωστόσο η μαζική άμυνα της κυπριακής ομάδας, ειδικά μετά την αποβολή του Μπρούνο στο πρώτο ημίχρονο, δυσκολεύει τις προσπάθειες των «ερυθρόλευκων».
Ωστόσο, μια ωραία επίθεση του Ολυμπιακού από τα δεξιά λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Καραϊσκάκη, έφερε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κοντά στο γκολ.
Συγκεκριμένα, ήταν το 48ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Ροντινέι βρήκε λίγο χώρο στα δεξιά, έβγαλε μια ωραία σέντρα στην καρδιά της άμυνας, ο Ελ Κααμπί νίκησε που πετάχτηκε ανάμεσα στους αντίπαλους στόπερ νικώντας τους στον «αέρα», πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μιχαήλ.
