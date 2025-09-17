Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στην «μάχη» Ταρέμι και Μουζακίτη, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Πάφο, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες (0-0) με την λήξη του πρώτου μέρους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ρίχνοντας στην «μάχη» τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Μέχντι Ταρέμι.

Ο Έλληνας μέσος και ο Ιρανός επιθετικός πήραν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Στρεφέτσα. Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, θέλει να δει τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν ακόμα περισσότερο την άμυνα της Πάφου και γι’ αυτό προχώρησε στις δύο αυτές αλλαγές.