Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στην «μάχη» Ταρέμι και Μουζακίτη, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου
Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε δύο αλλαγές, βάζοντας στο ματς τον Ιρανό επιθετικό και τον Έλληνα μέσο
- Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
- Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
- Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης
- Εκοιμήθη ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης – Είχε επιβαρυμένη υγεία
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Πάφο, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες (0-0) με την λήξη του πρώτου μέρους.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ρίχνοντας στην «μάχη» τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Μέχντι Ταρέμι.
Ο Έλληνας μέσος και ο Ιρανός επιθετικός πήραν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Στρεφέτσα. Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, θέλει να δει τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν ακόμα περισσότερο την άμυνα της Πάφου και γι’ αυτό προχώρησε στις δύο αυτές αλλαγές.
