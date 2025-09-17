sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
17.09.2025 | 20:17
Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στην «μάχη» Ταρέμι και Μουζακίτη, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου
Champions League 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:59

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στην «μάχη» Ταρέμι και Μουζακίτη, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου

Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε δύο αλλαγές, βάζοντας στο ματς τον Ιρανό επιθετικό και τον Έλληνα μέσο

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Πάφο, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες (0-0) με την λήξη του πρώτου μέρους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ρίχνοντας στην «μάχη» τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Μέχντι Ταρέμι.

Ο Έλληνας μέσος και ο Ιρανός επιθετικός πήραν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Στρεφέτσα. Ο  Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, θέλει να δει τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν ακόμα περισσότερο την άμυνα της Πάφου και γι’ αυτό προχώρησε στις δύο αυτές αλλαγές.

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Champions League 17.09.25

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)
Champions League 17.09.25

Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι οπαδοί του έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στο αποψινό παιχνίδι με την Πάφο. Κλέβει την παράσταση το κορεό των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του λιμανιού

Σύνταξη
Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Champions League 17.09.25

Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» είναι και πάλι ο 12ος παίκτης, γεμίζοντας το φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος
Champions League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)
Champions League 17.09.25

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. - Η σύνθεση της κυπριακής ομάδας.

Σύνταξη
