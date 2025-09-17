«Σεντόνι» ξανά στο Καραϊσκάκη μετά από 5 χρόνια!

Πέρασαν 1744 μέρες ή 4 χρόνια και 9 μήνες, μέχρι ο Ολυμπιακός να βρεθεί ξανά εκεί που ανήκει: στην ευρωπαϊκή ελίτ και την κυρίως φάση του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Πάφο στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και φιλοδοξούν να ξεκινήσουν με το δεξί της υποχρεώσεις τους στα… αστέρια.

Το «φρούριο» των Πειραιωτών θα είναι και πάλι… καμίνι, αφού ο κόσμος εξάντλησε τα εισιτήρια και φυσικά δημιουργεί τρομερή ατμόσφαιρα, αποτελώντας παραδοσιακά τον δωδέκατο παίκτη της ομάδας. Μεγάλη στιγμή αποθέωσης φυσικά και το παραδοσιακό… κούνημα του σεντονιού του Champions League, με τον ύμνο της διοργάνωσης να ακούγεται ξανά. Βεβαίως, ο Ολυμπιακός είναι και η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο Champions League υπό το νέο φορμάτ του.

Η τελευταία αντίπαλος

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έδωσε αγώνα Champions League, ήταν ξανά στο σπίτι του, στις 9 Δεκεμβρίου 2020, για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της σεζόν 2020/21 με αντίπαλο την Πόρτο. Για την ιστορία, οι «Δράκοι» είχαν επικρατήσει 2-0, ωστόσο στην οικονομία του ομίλου η ήττα αυτή δεν είχε σημασία για τον Ολυμπιακό που είχε προκριθεί στους «32» του Europa ως 3ος του γκρουπ.