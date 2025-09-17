Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Επιστροφή στη… φυσική του θέση για τον Ολυμπιακό, ανάμεσα στα… αστέρια του Champions League!

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase -η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει σε αυτή- και ευελπιστούν να ξεκινήσουν με το δεξί και τους τρεις βαθμούς τη φετινή ευρωπαϊκή περιπέτειά τους για τη σεζόν 2025-26.

Όπως πάντα, πέρα από τον κόσμο που έχει κάνει «καμίνι» το Καραϊσκάκη με το 13ο σερί sold out, δίπλα στην ομάδα είναι και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης.