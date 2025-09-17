Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μπρούνο, για σκληρά φάουλ σε Ποντένσε και Πιρόλα (vid)
Ο μέσος της Πάφου έκανε δύο σκληρά μαρκαρίσματα και αποβλήθηκε σωστά από τον Ρουμάνο διαιτητή, Κόβακς
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πάφο στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η κυπριακή ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες στο 26′, καθώς ο Ρουμάνος διαιτητής, Κόβακς απέβαλε σωστά, τον Μπρούνο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ο μέσος της Πάφου είχε δεχθεί την πρώτη κίτρινη κάρτα στο 15′, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ποντένσε και στο 26′ έκανε δεύτερο σκληρό φάουλ (αυτή την φορά πάνω στον Πιρόλα) και ο ρέφερι απέβαλε σωστά τον χαφ των φιλοξενούμενων.
Δείτε την φάση:
