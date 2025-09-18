Παναγιώτης Ρέτσος: Το εντυπωσιακό στατιστικό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ μετά από πέντε χρόνια, απέναντι στην Πάφο. Παρά τις 18 τελικές και το συντριπτικό 69% στην κατοχή της μπάλας, δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για το χθεσινό ματς, αλλά ένα στατιστικό λέει όλη την αλήθεια.

Ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων, Παναγιώτης Ρέτσος σημείωσε 91 επαφές με την μπάλα, σύμφωνα με το Sofascore, περισσότερες από κάθε άλλον στο γήπεδο. Στην αντίστοιχη λίστα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα ήταν δεύτερος με 81 και τρίτος ο Ντάνιελ Ποντένσε με 75. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και πόσες κατοχές πέρασαν από τα πόδια του Έλληνα διεθνή ξεκινώντας το χτίσιμο από πίσω και την μπάλα κυρίως να πηγαίνει προς την αριστερή πτέρυγα.

Αφού δέχθηκε την κόκκινη κάρτα ο Μπρούνο στο 25, μετά από δύο πολύ σκληρά μαρκαρίσματα στον Ποντένσε και τον Πιρόλα, η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού βρισκότανε μπροστά από το κέντρο και ο μόνος παίκτης των Κυπριωτών που πίεζε ψηλά ήταν ο Βλαντ Ντράγκομιρ.

Ο Ρέτσος κατά γενική ομολογία ήταν ο καλύτερος παίκτης του χθεσινού αγώνα, έχοντας μάλιστα και την μεγαλύτερη ευκαιρία της βραδιάς στο 69′. Την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μουζακίτη, την οποία όμως απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Πάφου, Νεόφυτος Μιχαήλ.