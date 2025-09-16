sports betsson
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Gazzetta dello Sport: «Ρέτσος, ένας υπέροχος πολεμιστής»
Champions League 16 Σεπτεμβρίου 2025

Gazzetta dello Sport: «Ρέτσος, ένας υπέροχος πολεμιστής»

Αφιέρωμα της μεγάλης ιταλικής εφημερίδας στους 36 αρχηγούς του Champions League μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Spotlight

Στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της Ευρώπης, εκεί όπου οι λεπτομέρειες καθορίζουν το μεγαλείο, οι αρχηγοί είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλοί παίκτες. Είναι οι φωνές στα αποδυτήρια, οι σκιώδεις ηγέτες που μετατρέπουν το άγχος σε πίστη και την πίεση σε δύναμη. Στο μεγάλο αφιέρωμα της Gazzetta, παρουσιάζονται οι 36 ποδοσφαιριστές που θα φορέσουν φέτος το περιβραχιόνιο στο UEFA Champions League, εκπροσωπώντας με περηφάνια τα σύμβολα και τις ιστορίες των συλλόγων τους. Ανάμεσά τους και ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Ένας ποδοσφαιριστής που γύρισε από μακριά — από τραυματισμούς, δανεισμούς και αμφιβολίες — για να κατακτήσει ξανά τον Πειραιά και να γίνει ο ηγέτης μιας ομάδας που επιστρέφει στο προσκήνιο της Ευρώπης. Στα 26 του, συνδυάζει ωριμότητα, ηρεμία και πάθος, ενσαρκώνοντας όσα σημαίνει να είσαι αρχηγός στο πιο απαιτητικό επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Το αφιέρωμα της Gazzetta είναι μια ωδή σε εκείνους που κουβαλούν στο μπράτσο τους την ιστορία μιας ομάδας — και στις καρδιές τους, την ευθύνη να τη συνεχίσουν.

O Παναγιώτης Ρέτσος και όσα αναφέρει η ιταλική εφημερίδα:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

132 συμμετοχές, 3 γκολ, 3 ασίστ. Τίτλοι: Πρωτάθλημα Ελλάδας 2017 και 2025, Κύπελλο Ελλάδας 2025, Conference League 2025

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Ένας άνθρωπος με τη βαλίτσα στο χέρι. Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και ήρθε παιδί στην Ελλάδα. Στη Λεβερκούζεν είδαν σε αυτόν έναν πιθανό πρωταθλητή και τον έκαναν βασικό στα 18 του, αλλά στη συνέχεια έχασε τρία χρόνια ποδοσφαίρου εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών, της πανδημίας και μερικών άκαρπων δανεισμών. Πέρασε και από τη Βερόνα, την οποία προτίμησε από άλλους προορισμούς λόγω του ονόματός της, Hellas, που του θύμιζε πατρίδα, αλλά και επειδή θυμόταν την πόλη από τότε που στο σχολείο μάθαινε Σαίξπηρ. Αυτό δείχνει έναν ασυνήθιστο τρόπο σκέψης, που μαζί με το μεγάλο του χάρισμα και το εξαιρετικά αθλητικό σώμα τον κάνουν έναν πολύτιμο «πολυεργαλείο» της άμυνας: δεξί μπακ αλλά και στόπερ ή τρίτο στόπερ, ακόμα και αμυντικός χαφ, αποπνέει σιγουριά σε κάθε του κίνηση. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη ότι, μόλις ξαναβρήκε τη φυσική του κατάσταση, κατέκτησε τον Πειραιά.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΕΙΔΗ

Επειδή ο Πάουλο Μπέντο του έδωσε το περιβραχιόνιο μόλις στα 17 του σ’ έναν αγώνα Κυπέλλου Ολυμπιακός–Ατρόμητος, οπότε ήταν φυσικό για τον Μεντιλιμπάρ να του το ξαναδώσει. Έχει τεράστια ηγετική στόφα και ελάχιστο εγωισμό, και κατάφερε να ξαναγεννηθεί βήμα-βήμα.

ΣΤΟΧΟΣ

Να επιβεβαιώσει ότι παραμένει ο υπέροχος «πολεμιστής» πάνω στον οποίο διαλύθηκαν πέρσι τα όνειρα της Φενέρμπαχτσε, της Άστον Βίλα και της Φιορεντίνα. Ο Ολυμπιακός του δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

googlenews

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

