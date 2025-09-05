Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.
Η Ελλάδα υποδέχεται τη Λευκορωσία για το ξεκίνημα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Παναγιώτης Ρέτσος, μιλώντας λίγο πριν τη σέντρα εξήγησε πόσο πολύ θέλουν όλα τα μέλη της Εθνικής μας να πετύχουν την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.
Παράλληλα, ο κεντρικός αμυντικός αναφέρθηκε στους στόχους της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι όλοι θέλουν να πάνε στη μεγάλη αυτή διοργάνωση.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος:
«Είναι μία φοβερή διοργάνωση στην οποία θέλουμε πάρα πολύ να πάμε. Έχουμε φοβερό γκρουπ, με πολλούς καλούς παίκτες, έχουμε καλή ψυχολογία και πιστεύω ότι έχουμε την ποιότητα για να πάμε στο Μουντιάλ.
Και οι μικρότεροι σε ηλικία παίκτες είναι ποιοτικοί, είναι καλά παιδιά και για να πας μπροστά θες παιδιά που νοιάζονται για την Εθνική και δίνουν τα πάντα σε κάθε κλήση από τον πρώτο έως τον τελευταίο.
Δεν σκεφτόμαστε τη Δανία, στόχος φυσικά είναι να βγούμε πρώτοι. Τώρα κοιτάμε τη νίκη με τη Λευκορωσία».
