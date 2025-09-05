Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα αρχίζει απόψε την προσπάθεια για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ένα τουρνουά στο οποίο η Εθνική ομάδα πήρε μέρος για τελευταία φορά το 2014 και θέλει να επιστρέψει μετά από 12 χρόνια. Τότε, οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Κόστα Ρίκα και έμειναν με το παράπονο πως θα μπορούσαν να περάσουν στα προημιτελικά. Αλλά έστω και έτσι, είχαν τη χαρά της συμμετοχής, βρέθηκαν στη Βραζιλία και αποτελεί ένα παράσημο στην καριέρα του καθενός.

Από το τωρινό ρόστερ της Εθνικής, για τη μεγαλύτερη ηλικιακά φουρνιά αυτή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για την πρόκριση σε ένα Μουντιάλ. Παίκτες όπως οι Μπακασέτας, Σιώπης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Μασούρας, Πέλκας πιθανόν να μην είναι παρόντες στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2030. Άρα, έχουν ισχυρό προσωπικό κίνητρο για να τα δώσουν όλα, σε σύγκριση με τους νεαρούς, που καθιερώθηκαν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στη διάρκεια εδώ και μία διετία. Αυτοί θα παίξουν για πολλά χρόνια ακόμα και νομοτελειακά θα βρεθούν στα πιο σπουδαία ποδοσφαιρικά ραντεβού.

Προφανώς, απέναντι στη Λευκορωσία δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης. Κάθε άλλη σκέψη είναι απαγορευτική, αφού με την αδύναμη αντίπαλη του ομίλου, η συγκομιδή των έξι βαθμών συνιστά υποχρέωση. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από τη Δανία και τη Σκωτία. Οι διεθνείς απέδειξαν τον Μάρτιο πως νικήσουν τους Σκωτσέζους, ενώ σίγουρα δεν υπολείπονται των Δανών για να τους αντιμετωπίσουν στα ίσα.

View this post on Instagram A post shared by Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Κατά την άποψη του υπογράφοντος, η Εθνική ομάδα έχει πλέον το «πρέπει» στο παιχνίδι της. Μετά τη φάση της ανοικοδόμησης και της αναβάθμισης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει σημασία να παγιώσει τη βελτίωση του, να μάθει να κερδίζει και όταν δεν είναι καλό, να εδραιωθεί σε υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εξυπακούεται ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει Γαλλία και Ισπανία, αλλά με την ποιότητα και το ταλέντο που διακρίνει τώρα το έμψυχο δυναμικό της, έχει όλα τα φόντα για να ανέβει στην ελίτ. Οι Κωνσταντέλιας, Κωστούλας, Καρέτσας, Ζαφείρης, Μουζακίτης, Τζίμας, Δουβίκας με τους λίγο μεγαλύτερους Παυλίδη, Ιωαννίδη, Τζόλη, Βαγιαννίδη κ.α. δεν υστερούν σε τίποτα από τους Ευρωπαίους συναδέρφους τους. Άλλωστε, όλοι αγωνίζονται ή θα αγωνιστούν σύντομα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πάντως, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιστώνεται ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία… Ο Σέρβος προπονητής με το ήθος, τη συμπεριφορά και κυρίως, τη δουλειά του στο τερέν – ασφαλώς, χάρη στην αξία των ποδοσφαιριστών – κέρδισε την αγάπη και την προσοχή της φίλαθλης κοινής γνώμης.

Οι Έλληνες δεν θα γίνουν οπαδοί της Εθνικής, ο Ιβάν δεν μπορεί να παρέμβει στα γονίδια μας, αλλά πια η ομάδα δεν περνά αδιάφορη. Αντιθέτως, οι πιο πολλοί ανυπομονούν για τα παιχνίδια της γαλανόλευκης, πάνε στο γήπεδο ή βλέπουν τους αγώνες και συζητούν για το τι πρόκειται να συμβεί. Συναισθήματα, που σε μεγάλο βαθμό τα έχει εμφυσήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!