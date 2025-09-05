sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
On Field 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:35

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Ελλάδα αρχίζει απόψε την προσπάθεια για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ένα τουρνουά στο οποίο η Εθνική ομάδα πήρε μέρος για τελευταία φορά το 2014 και θέλει να επιστρέψει μετά από 12 χρόνια. Τότε, οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Κόστα Ρίκα και έμειναν με το παράπονο πως θα μπορούσαν να περάσουν στα προημιτελικά. Αλλά έστω και έτσι, είχαν τη χαρά της συμμετοχής, βρέθηκαν στη Βραζιλία και αποτελεί ένα παράσημο στην καριέρα του καθενός.

Από το τωρινό ρόστερ της Εθνικής, για τη μεγαλύτερη ηλικιακά φουρνιά αυτή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για την πρόκριση σε ένα Μουντιάλ. Παίκτες όπως οι Μπακασέτας, Σιώπης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Μασούρας, Πέλκας πιθανόν να μην είναι παρόντες στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2030. Άρα, έχουν ισχυρό προσωπικό κίνητρο για να τα δώσουν όλα, σε σύγκριση με τους νεαρούς, που καθιερώθηκαν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στη διάρκεια εδώ και μία διετία. Αυτοί θα παίξουν για πολλά χρόνια ακόμα και νομοτελειακά θα βρεθούν στα πιο σπουδαία ποδοσφαιρικά ραντεβού.

Προφανώς, απέναντι στη Λευκορωσία δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης. Κάθε άλλη σκέψη είναι απαγορευτική, αφού με την αδύναμη αντίπαλη του ομίλου, η συγκομιδή των έξι βαθμών συνιστά υποχρέωση. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από τη Δανία και τη Σκωτία. Οι διεθνείς απέδειξαν τον Μάρτιο πως νικήσουν τους Σκωτσέζους, ενώ σίγουρα δεν υπολείπονται των Δανών για να τους αντιμετωπίσουν στα ίσα.

Κατά την άποψη του υπογράφοντος, η Εθνική ομάδα έχει πλέον το «πρέπει» στο παιχνίδι της. Μετά τη φάση της ανοικοδόμησης και της αναβάθμισης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει σημασία να παγιώσει τη βελτίωση του, να μάθει να κερδίζει και όταν δεν είναι καλό, να εδραιωθεί σε υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εξυπακούεται ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει Γαλλία και Ισπανία, αλλά με την ποιότητα και το ταλέντο που διακρίνει τώρα το έμψυχο δυναμικό της, έχει όλα τα φόντα για να ανέβει στην ελίτ. Οι Κωνσταντέλιας, Κωστούλας, Καρέτσας, Ζαφείρης, Μουζακίτης, Τζίμας, Δουβίκας με τους λίγο μεγαλύτερους Παυλίδη, Ιωαννίδη, Τζόλη, Βαγιαννίδη κ.α. δεν υστερούν σε τίποτα από τους Ευρωπαίους συναδέρφους τους. Άλλωστε, όλοι αγωνίζονται ή θα αγωνιστούν σύντομα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πάντως, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιστώνεται ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία… Ο Σέρβος προπονητής με το ήθος, τη συμπεριφορά και κυρίως, τη δουλειά του στο τερέν – ασφαλώς, χάρη στην αξία των ποδοσφαιριστών – κέρδισε την αγάπη και την προσοχή της φίλαθλης κοινής γνώμης.

Οι Έλληνες δεν θα γίνουν οπαδοί της Εθνικής, ο Ιβάν δεν μπορεί να παρέμβει στα γονίδια μας, αλλά πια η ομάδα δεν περνά αδιάφορη. Αντιθέτως, οι πιο πολλοί ανυπομονούν για τα παιχνίδια της γαλανόλευκης, πάνε στο γήπεδο ή βλέπουν τους αγώνες και συζητούν για το τι πρόκειται να συμβεί. Συναισθήματα, που σε μεγάλο βαθμό τα έχει εμφυσήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
On Field 05.09.25

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Απόρρητο