Ελλάδα – Λευκορωσία: Να ξεκινήσει με το δεξί με το βλέμμα στην… Αμερική η Εθνική!

Ώρα… Μουντιάλ για την Ελλάδα! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί απόψε, βράδυ Παρασκευής (5/9, 21:45), στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία για την πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η Ελλάδα θέλει να μπει με το… δεξί στη διαδικασία για να διατηρήσει ακέραιες ελπίδες για την πρωτιά, λίγες μέρες πριν το ματς με το φαβορί του ομίλου, Δανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12ων ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Οι δεύτεροι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των play offs.

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά», επεσήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά ένα πολύ καλό γκρουπ, που αντιμετωπίζει σοβαρά τις προκλήσεις που έχει μπροστά του». Για να επαναλάβει ότι στόχος της Εθνικής είναι η επιστροφή σε μία μεγάλη διοργάνωση. Για τη Λευκορωσία σχολίασε: «Είναι μία ομάδα που την τελευταία διοργάνωση ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι ομάδα που δύσκολα κερδίζει και δύσκολα χάνει. Αμύνεται χαμηλά».

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Η αποστολή της Λευκορωσίας:

Τερματοφύλακες: Παβλιουτσένκο, Ιγκνατόβιτς, Λαπούχοβ

Αμυντικοί: Μαρτινόβιτς, Πετσένιν, Βολκόβ, Καρπόβιτς, Μαλκέβιτς, Ζαμπέλιν, Πίγκας, Παρχομένκο, Καλίνιν

Μέσοι: Εμπόνγκ, Γιαμπλόνσκι, Κορζούν, Γκρομκό, Ν. Ντεμτσένκο, Μ. Μιάκις

Επιθετικοί: Κοβαλιόβ, Μπαρκόβσκι, Μελνιτσένκο, Μαλασέβιτς, Πάσεβιτς

Οι πιθανές ενδεκάδες Ελλάδα – Λευκορωσία:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Πετσένιν – Γκρομκό, Εμπόνγκ, Κοβάλεφ, Μιάκις, Κορζούν – Μελνιτσένκο

Διαιτητής: Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλία)

Βοηθοί: Σίμον Μπένετ (Αγγλία), Ντάνιελ Ρομπάθαν (Αγγλία)

4ος Διαιτητής: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία)

VAR: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), AVAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)

3ος όμιλος

1η αγωνιστική (5/9)

Ελλάδα-Λευκορωσία (21:45)

Δανία-Σκωτία (21:45)

Επόμενη αγωνιστική (8/9)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)