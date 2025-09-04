Εθνική Ελλάδας: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Λευκορωσίας (pics)
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία (5/9, 21:45), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
- Αίγινα: Γυναίκα τραυματίστηκε αλλά δεν έβρισκαν οδηγό ασθενοφόρου – Μεταφέρθηκε με περιπολικό
- «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει τις 10 βιβλικές πληγές», απειλεί ο Ίσραελ Κατζ τους Χούθι
- Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
- Ψηφιακά σωσίβια: Πώς τα social media γίνονται διέξοδος των νέων και τους βοηθούν να βρίσκουν φωνή
Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στη «μάχη» των προκριματικών αγώνων για το Μουντιάλ 2026, αρχής γενομένης από αύριο όπου αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (5/9, 21:45).
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού αγώνα, μετά και την τελευταία σημερινή προπόνηση (4/9) στο φαληρικό γήπεδο. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και άπαντες είναι πανέτοιμοι για την πρεμιέρα της Παρασκευής.
Δείτε φωτογραφικό υλικό από τη σημερινή προπόνηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις