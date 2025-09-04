Εθνική Ελλάδας: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Λευκορωσίας (pics)

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στη «μάχη» των προκριματικών αγώνων για το Μουντιάλ 2026, αρχής γενομένης από αύριο όπου αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (5/9, 21:45).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού αγώνα, μετά και την τελευταία σημερινή προπόνηση (4/9) στο φαληρικό γήπεδο. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και άπαντες είναι πανέτοιμοι για την πρεμιέρα της Παρασκευής.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τη σημερινή προπόνηση