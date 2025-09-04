sports betsson
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 20:18
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εθνική Ελλάδας: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Λευκορωσίας (pics)
Ποδόσφαιρο 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:20

Εθνική Ελλάδας: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Λευκορωσίας (pics)

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία (5/9, 21:45), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στη «μάχη» των προκριματικών αγώνων για το Μουντιάλ 2026, αρχής γενομένης από αύριο όπου αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (5/9, 21:45).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού αγώνα, μετά και την τελευταία σημερινή προπόνηση (4/9) στο φαληρικό γήπεδο. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και άπαντες είναι πανέτοιμοι για την πρεμιέρα της Παρασκευής.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τη σημερινή προπόνηση

Εθνική Ελλάδας

Headlines:
Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε την άφιξη του Ισπανού προπονητή Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με επιτελείο τεσσάρων συνεργατών, προκειμένου να αναλάβει τους κίτρινους.

Σύνταξη
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ισπανία – Ελλάδα
Μπάσκετ 04.09.25

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
Το αύριο 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Συναγερμός 04.09.25

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο