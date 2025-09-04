sports betsson
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Μπακασέτας: «Θέλουμε πολύ την πρόκριση στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:28

Μπακασέτας: «Θέλουμε πολύ την πρόκριση στο Μουντιάλ»

Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην δίψα των διεθνών μας για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Spotlight

Κόντρα στη Λευκορωσία (5/9, 21:45) ξεκινά το ταξίδι της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ με στόχο φυσικά την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σε αυτόν τον στόχο αναφέρθηκε και ο Τάσος Μπακασέτας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για μία τεράστια πρόκληση.

Όσα είπε ο Μπακασέτας:

Για την απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις: «Για να είμαι ειλικρινής… Σίγουρα υπάρχει άγχος όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική. Είναι δημιουργικό άγχος, συνοδεύεται από μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της Εθνικής σε μεγάλη διοργάνωση».

Για το τι έχει πλέον η Εθνική: «Δεν θέλω να ψάξω για δικαιολογίες, ότι έλειπε κάτι. Υπήρχε εμπειρία και ταλέντο. Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί νέοι παίκτες. Σίγουρα σημαντικός είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκοράρουμε πιο εύκολα, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για τους παίκτες όσο και για τον κόσμο. Στόχος μας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το πλάνο της ομάδας: «Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται. Να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε αυτά τα παιχνίδια να κλείσουν με θετικό πρόσημο».

Για την κλήρωση: «Ήταν καλή κλήρωση για εμάς, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχουν φαβορί σε τέτοιες διοργανώσεις. Τη διαφορά την κάνουν η θέληση, η συγκέντρωση -όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από το ματς με τη Λευκορωσία».

Για τους στόχους στους αγώνες: «Με έξι βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Προς το παρόν έχουμε μπροστά μας το ματς της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που ο κόσμος είναι κοντά μας. Είναι έξτρα ώθηση και δύναμη. Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση. Ο κόσμος βλέπει πόσο έτοιμοι και παθιασμένοι είμαστε, και θέλουμε να του το ανταποδώσουμε».

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Economy
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

inWellness
inTown
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε την άφιξη του Ισπανού προπονητή Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με επιτελείο τεσσάρων συνεργατών, προκειμένου να αναλάβει τους κίτρινους.

Σύνταξη
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 04.09.25

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Σύνταξη
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο