Η Εθνική κόντρα στο Ισραήλ για την πρόκριση στην οκτάδα

Η Ελλάδα έκανε το χρέος της κόντρα στην Ισπανία, ξορκίζοντας την πιο βαριά κατάρα της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Την νίκησε έπειτα από 13 χρόνια. Την απέκλεισε από τη συνέχεια του τουρνουά. Και φεύγει από την Κύπρο για τη Λετονία με μια χρυσή ευκαιρία για μετάλλιο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Φυσικά έχει δρόμο μπροστά. Και η λογική πρέπει να είναι πάντα ένα ματς τη φορά. Είναι τρομερό όμως το μονοπάτι που σχηματίζεται μπροστά μας από την Κυριακή (7/9) και πέρα. Από την αναμέτρηση με το Ισραήλ για την πρόκριση στους «8» ως και τον τελικό.

Τι λέει η… μοίρα μας; Πως αν νικήσουμε το Ισραήλ στους «8» θα παίξουμε (12/9) με τη νικήτρια του Λιθουανία-Λετονία (6/9). Και ότι ο ημιτελικός θα προκύψει με την ομάδα που θα επικρατήσει από το μπλοκ Τουρκία-Σουηδία (6/9) και Πολωνία-Βοσνία (7/9). Τετράγωνο που προφανώς και φαντάζει κομμένο και ραμμένο στα νύχια του Εργκίν Αταμάν και της εξαιρετικής Τουρκίας που με τη σειρά της πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο της.

Επί της ουσίας η εξέλιξη των νοκ άουτ φέρνει όλα τα μεγάλα φαβορί στο άλλο μονοπάτι. Οι Σέρβοι θα παίξουν με τους Φινλανδούς και έπειτα με τους Γάλλους που λογικά θα επικρατήσουν της Γεωργίας. Και οι Γερμανοί που θα αποκλείσουν λογικά τους Πορτογάλους θα αντιμετωπίσουν την Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς αν εκείνη επικρατήσει της Ιταλίας. Δηλαδή οι Γάλλοι, οι Σέρβοι, οι Γερμανοί τα τρία μεγάλα φαβορί για μετάλλιο έμπλεξαν στο ίδιο σενάριο. Αυτό που μακριά από εμάς θα το απολαύσουμε δίχως χτυποκάρδι. Μακάρι μια από αυτές να τις δούμε πια στον τελικό

Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι πιθανότητες για μετάλλιο σε σχέση με την αφετηρία του τουρνουά είναι τουλάχιστον διπλάσιες. Ακόμη όμως δεν έχει προκύψει τίποτα. Βήμα-βήμα. Και η αρχή την Κυριακή στην Ρίγα, κόντρα στο Ισραήλ