Ισραήλ-Σλοβενία 96-106: Ο φανταστικός Ντόντσιτς «καθάρισε» την 3η θέση για τους Σλοβένους (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη-αν όχι ο καλύτερος-, «μετά από μια εξωγήινη» εμφάνιση που έδωσε την νίκη στην Σλοβενία με 106-96 απέναντι στο Ισραήλ.

Με 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής, μπορεί να έμεινε μία ασίστ μακριά από ακόμα ένα τριπλ-νταμπλ, αλλά έβαλε την χώρα του στην 3η θέση και περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στους «16» του Eurobasket 2025.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, παίζοντας και τα 20 λεπτά, πετυχαίνοντας 24 πόντους, 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Την ίδια στιγμή, είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του Ντένι Άβντιγια κι έτσι οι Σλοβένοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων.

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως και συγκεκριμένα στα πρώτα 4 λεπτά, ο σούπερσταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έφτασε τα τέσσερα φάουλ και ο προπονητής του αναγκάστηκε να τον αφήσει στον πάγκο, ώστε να τον έχει διαθέσιμο στο τέλος του αγώνα. Το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και μείωσε μέχρι και στους 5, με πρωταγωνιστές τον Άβντιγια και τον Σόρκιν.

Στο χρονικό διάστημα που ο Λούκα έκατσε στον πάγκο (περίπου 6 λεπτά) ο Ροκ Ράντοβιτς ήταν αυτός που κράτησε την Σλοβενία επιθετικά, σκοράροντας συνολικά 14 πόντους στον αγώνα.

Όταν ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς είδε την ομάδα του να δέχεται ένα σερί 15-5, κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ και έριξε τον Ντόντσιτς πίσω στην δράση, με τον πρώην παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, μόλις σε ένα λεπτό, να στέλνει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό.

Πάλεψε το Ισραήλ μέχρι το τέλος, αλλά η κλάση του «Λούκα Μάτζικ» δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Ισραηλινούς να επιστρέψουν στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας καλάθι μετά από καλάθι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.

Από την ομάδα του Χαλάμι, ο Ντένι Άβντιγια ήταν εξαιρετικός, με 34 πόντους, ενώ οι Ρόμαν Σόρκιν και Γιαμ Μάνταρ πέτυχαν 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Έτσι η Σλοβενία πιθανότατα θα τερματίσει στην τρίτη θέση και θα αντιμετωπίσει στην φάση των «16» είτε την Ιταλία, είτε την Ισπανία. Αυτό θα κριθεί από το αποψινό ματς της Εθνικής μας με την Ισπανία, όπου σε περίπτωση νίκης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο μένει εκτός της επόμενης φάσης. Σε αυτό το σενάριο, ο Γιάννης και η παρέα του θα παίξει με το Ισραήλ.Αντιθέτως αν νικήσει η Ισπανία, θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία και η Εθνική μας πέφτει πάνω στην Εθνική Γαλλίας.

Ισραήλ (Χαλάχμι): Κάρινγκον 9 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Σέγκεβ, Άβντιγια 34 (4/11 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Σόρκιν 14 (1/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ) Τίμορ 6 (1/2 τρίποντα), Μάνταρ 10 (8 ασίστ), Λέβι 6, Μπεργκ, Γκινάτ 8 (7 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1/1 τρίποντο), Παλάτιν 6 (2/2 τρίποντα)

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κράμπελι 4, Νίκολιτς 16 (2/8 τρίποντα, 7 ασίστ), Πρέπελιτς 8 (2/6 τρίποντα), Μούριτς 6 (1/3 τρίποντα), Ράντοβιτς 14 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χρόβατ 10 (2/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Στσούκα, Όμιτς 11 (10 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 37 (4/11 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106