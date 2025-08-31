Σλοβενία – Βέλγιο 86-69: Πρώτη νίκη με τριπλ νταμπλ του Ντόντσιτς (vid)

Ύστερα από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, η Σλοβενία κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2025, επικρατώντας του Βελγίου με 86-69 στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής του Δ’ ομίλου, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς που έκανε τριπλ-νταμπλ.

Tο σύνολο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο, αφού με το πέρας των πρώτων λεπτών του αγώνα πήρε τα ηνία και κοίταξε ποτέ ξανά πίσω, ανεβάζοντας συνεχώς τη διαφορά και φτάνοντας με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ντόντσιτς, λοιπόν, σταμάτησε στους 26 πόντους μαζί με 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Κλεμέν Πρέπελιτς που μέτρησε με τη σειρά του 12 πόντους. Έτσι έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει τέτοιο πράγμα.

Οι προηγούμενοι «τριπλοί» σε Ευρωμπάσκετ ήταν ο Στόικο Βράνκοβιτς (12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ στο Κροατία-Ελλάδα το 1993), ο Τόνι Κούκοτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο Κροατία-Φινλανδία το 1995), ο Ράρες Μαντάτσε (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Ρουμανία-Μαυροβούνιο το 2017) και ο Ματέουζ Πονίτκα (26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Πολωνία-Σλοβενία το 2022).

Τέλος από το Βέλγιο ξεχώρισαν ο Άντι Βαν Βλιτ είχε 15 πόντους και ο Μανού Λεκόμτ 13.

Τα δεκάλεπτα: 16-10, 43-31, 64-48, 86-69.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 4 (3 ριμπάουντ), Πάντζεν, Νίκολιτς 6, Πρέπελιτς 11 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μούριτς 8 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 2, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 6 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σκούκα 7 (1), Όμιτς 4 (6 ριμπάουντ), Στέργκαρ 6 ( 3 ριμπάουντ), Ντόντσιτς 26 (7/12 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 6/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 12 (4/11 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Μουέμα 9 (3/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βανγούιν 8 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σβαρτζ 8 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τούμπα, Μπακό 7 (7 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 15 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λεντέγκεν, Βαν ντεν Έιντε, Μενς 2, Γκουίσε.