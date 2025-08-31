H FIBA για τη σούπερ εμφάνιση με Γεωργία: «Ο Γιάννης βάζει και τρίποντα. Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα»
Με αφορμή ένα τρίποντο που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Γεωργία, η FIBA προέβη σε μια επική ανάρτηση.
- Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
- Από τις καταρρακτώδεις βροχές στη ζέστη - «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία»
- Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
Συνήθως οι αναρτήσεις στους επίσημου λογαριασμούς των Ομοσπονδιών είναι τυπικές και «ψυχρές». Οχι όμως στα social της FIBA που ασχολούνται με το Eurobasket 2025. Έτσι συνέβη και στο ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία
Η εξαιρετική εμφάνιση της «Γαλανόλευκης» η οποία σάρωσε τους Γεωργιανούς με 94-53, «ανάγκασε» την διεθνή Ομοσπονδία μπάσκετ να προβεί σε μια επική ανάρτηση.
Συγκεκριμένα με αφορμή ένα τρίποντο που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. -όπως οποίος ήταν και πάλι ασταμάτητος- να γράψει το εξής ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβηκε με το σουτ του Greek Freak από τα 6,75μ: «Ο Γιάννης βάζει και τρίποντα. Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα», ήταν η λεζάντα με την οποία συνοδεύτηκε το βίντεο με το εύστοχο τρίποντο του Γιάννη, στην επίσημη σελίδα του φετινού Ευρωμπάσκετ!
Giannis splashing threes.
Just give Greece the trophy, why don’t you? 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sJyZqocoAv
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
- Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη «βόμβα» Ταρεμί (vid)
- Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι
- Βιτόρια: «Ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους»
- Σλοβενία – Βέλγιο 86-69: Πρώτη νίκη με τριπλ νταμπλ του Ντόντσιτς (vid)
- LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου
- LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις