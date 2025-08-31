H FIBA για τη σούπερ εμφάνιση με Γεωργία: «Ο Γιάννης βάζει και τρίποντα. Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα»

Συνήθως οι αναρτήσεις στους επίσημου λογαριασμούς των Ομοσπονδιών είναι τυπικές και «ψυχρές». Οχι όμως στα social της FIBA που ασχολούνται με το Eurobasket 2025. Έτσι συνέβη και στο ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία

Η εξαιρετική εμφάνιση της «Γαλανόλευκης» η οποία σάρωσε τους Γεωργιανούς με 94-53, «ανάγκασε» την διεθνή Ομοσπονδία μπάσκετ να προβεί σε μια επική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα με αφορμή ένα τρίποντο που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. -όπως οποίος ήταν και πάλι ασταμάτητος- να γράψει το εξής ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβηκε με το σουτ του Greek Freak από τα 6,75μ: «Ο Γιάννης βάζει και τρίποντα. Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα», ήταν η λεζάντα με την οποία συνοδεύτηκε το βίντεο με το εύστοχο τρίποντο του Γιάννη, στην επίσημη σελίδα του φετινού Ευρωμπάσκετ!