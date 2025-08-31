Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Απολαυστική, διαστημική, υπέροχη Ελλάδα! Με μία τέλεια εμφάνιση η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη… πέρασε πάνω από τη Γεωργία, επικράτησε με σκορ 94-53, έκανε το 3/3 στον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025, φουλάρει για πρωτιά και εξασφάλισε από τώρα και μαθηματικά την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης η οποία διεξάγεται στη Λεμεσό!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμη φορά ορεξάτος (27 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 25 λεπτά), ενώ είχε ως άξιο συμπαραστάτη του τον Ντίνο Μήτογλου που ήταν επίσης εξαιρετικός. Η Ελλάδα στο επόμενο παιχνίδι της θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία του Νούρκιτς την ερχόμενη Τρίτη (2/9, 15:00), για την 4η και προτελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Το ματς στα πρώτα λεπτά ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και τη Γεωργία ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Το τρίποντο του Μήτογλου έδωσε προβάδισμα τριών πόντων στην Ελλάδα (9-12), με τους Γιάννη και Ντόρσεϊ να ανεβάζουν για πρώτη φορά τη διαφορά στους οκτώ πόντους (9-17) και με κάρφωμα του Γιάννη να παίρνουμε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (11-22). Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με την Εθνική μας να προηγείται με εννιά πόντους διαφορά (13-22).

Στη δεύτερη περίοδο η Εθνική μας ανέβασε ρυθμό και ξέφυγε στο σκορ, αλλά όχι από την αρχή της. Οι Γεωργιανοί με ένα μικρό σερί 4-0 μείωσαν στους πέντε (17-22), ο Μπόλντγουιν με τρίποντο το έφερε και στους τέσσερις (20-24). Μήτογλου και Γιάννης… αποκατέστησαν την τάξη και επανέφεραν το +11 (22-33). Ο Greek Freak έγινε ξανά… οδοστρωτήρας, τους πήρε παραμάζωμα όλους και μαζί με κάποια εύστοχα τρίποντα των Ντόρσεϊ και Μήτογλου η Ελλάδα ξέφυγε στο σκορ και το πρώτο ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 29-46.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη από πολύ νωρίς. Η διαφορά έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη και μέχρι το τελευταίο λεπτό η Ελλάδα κυνηγούσε κάθε φάση, χωρίς να χαλαρώσει καθόλου στο ματς.

Από ένα σημείο και μετά το μόνο που είχε σημασία ήταν η τελική διαφορά. Ο Γιάννης βγήκε, ξεκουράστηκε λίγο με την Εθνική μας στο +27, επέστρεψε και έληξε στους +41 (94-53)!

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Κοζλόφσκις, Βελίκοβ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές).