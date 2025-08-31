Επίσημο: Χάνει το υπόλοιπο Eurobasket ο Μπογκντάνοβιτς (pic)

Ήταν λίγο έως πολύ δεδομένο όταν κυκλοφόρησε η είδηση από τα σερβικά ΜΜΕ, πλέον όμως είναι και επίσημο: η Σερβία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχηγού της και δεύτερου μεγάλου σούπερσταρ της, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, στο υπόλοιπο Eurobasket, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο, στο παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία, αποδείχθηκε πιο σοβαρός απ’ ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς θα επιστρέψει εσπευσμένα στις ΗΠΑ προκειμένου να ακολουθήσει εντατική θεραπεία που θα του επιτρέψει να είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της σεζόν στο NBA.

Έτσι, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα έχει πια στη διάθεσή του 11 παίκτες για το υπόλοιπο της διοργάνωσης και η Σερβία, που παράλληλα έχει κάνει το 3/3 έως τώρα στον όμιλό της, θα έχει τον Στέφαν Γιόβιτς ως νέο αρχηγό της. Ο Μπογκντάνοβιτς σε δύο συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση είχε μέσο όρο 20 λεπτά συμμετοχής, με 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Πλέον, όπως είναι λογικό, όλο το βαρύ φορτίο του να οδηγήσει τη Σερβία -το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης- στο δρόμο προς το «χρυσό» πέφτει στον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος σε τρία παιχνίδια στη διοργάνωση κάνει σταθερά τα… δικά του, μετρώντας 24,3 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ μέσο όρο, με 72.7% στα δίποντα, 28.6% στα τρίποντα και 95.0% στις βολές.

«Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στον αγώνα με την Πορτογαλία για τον δεύτερο γύρο της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Ο Μπογκντάνοβιτς έχει διαγνωστεί με ρήξη οπίσθιου μηριαίου, η οποία θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε συμφωνία με την ομάδα του Μπόγκνταν, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο αρχηγός θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.

Ο Στέφαν Γιόβιτς θα φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα της Σερβίας θα αντιμετωπίσει την Τσεχική Δημοκρατία στον επόμενο αγώνα της για τη φάση των ομίλων τη Δευτέρα στις 9:15 μ.μ. τοπική ώρα (8:15 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση».