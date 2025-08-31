sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Επίσημο: Χάνει το υπόλοιπο Eurobasket ο Μπογκντάνοβιτς (pic)
Μπάσκετ 31 Αυγούστου 2025 | 14:09

Επίσημο: Χάνει το υπόλοιπο Eurobasket ο Μπογκντάνοβιτς (pic)

Το αρχικό σοκ για τη σερβική εθνική ομάδα επιβεβαιώθηκε, αφού όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας, ο αρχηγός των «πλάβι», Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει το υπόλοιπο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Ήταν λίγο έως πολύ δεδομένο όταν κυκλοφόρησε η είδηση από τα σερβικά ΜΜΕ, πλέον όμως είναι και επίσημο: η Σερβία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχηγού της και δεύτερου μεγάλου σούπερσταρ της, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, στο υπόλοιπο Eurobasket, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο, στο παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία, αποδείχθηκε πιο σοβαρός απ’ ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς θα επιστρέψει εσπευσμένα στις ΗΠΑ προκειμένου να ακολουθήσει εντατική θεραπεία που θα του επιτρέψει να είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της σεζόν στο NBA.

Έτσι, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα έχει πια στη διάθεσή του 11 παίκτες για το υπόλοιπο της διοργάνωσης και η Σερβία, που παράλληλα έχει κάνει το 3/3 έως τώρα στον όμιλό της, θα έχει τον Στέφαν Γιόβιτς ως νέο αρχηγό της. Ο Μπογκντάνοβιτς σε δύο συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση είχε μέσο όρο 20 λεπτά συμμετοχής, με 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Πλέον, όπως είναι λογικό, όλο το βαρύ φορτίο του να οδηγήσει τη Σερβία -το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης- στο δρόμο προς το «χρυσό» πέφτει στον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος σε τρία παιχνίδια στη διοργάνωση κάνει σταθερά τα… δικά του, μετρώντας 24,3 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ μέσο όρο, με 72.7% στα δίποντα, 28.6% στα τρίποντα και 95.0% στις βολές.

Η ανακοίνωση της Σερβικής Ομοσπονδίας:

«Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στον αγώνα με την Πορτογαλία για τον δεύτερο γύρο της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Ο Μπογκντάνοβιτς έχει διαγνωστεί με ρήξη οπίσθιου μηριαίου, η οποία θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε συμφωνία με την ομάδα του Μπόγκνταν, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο αρχηγός θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.

Ο Στέφαν Γιόβιτς θα φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα της Σερβίας θα αντιμετωπίσει την Τσεχική Δημοκρατία στον επόμενο αγώνα της για τη φάση των ομίλων τη Δευτέρα στις 9:15 μ.μ. τοπική ώρα (8:15 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση».

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

On Field 31.08.25

Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέρει πως παραμένει στη… γωνία του ρινγκ παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, την ώρα που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να πάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ έστω και στο φινάλε των μεταγραφών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά!

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
Μια νέα... εμπειρία 31.08.25

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ που οι πελάτες φεύγουν χωρίς να πληρώσουν στο ταμείο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά!
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά!

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
«Πρωτοφανής κρίση» 31.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 31.08.25

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της
Ζητεί πληροφορίες 31.08.25

Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά», τονίζει ο Δημήτρης Λαζάρου, κηδεμόνας της Λόλας

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
ΠΑΣΟΚ 31.08.25

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»
«Απογυμνωμένη» 31.08.25

Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»

«Το μόνο που είχα πάνω στο σώμα μου ήταν μπογιά και τα χαρακτηριστικά μποτάκια Tabi. Εκείνη τη στιγμή, ο Margiela και εγώ γίναμε ένα», ανέφερε η Μάιλι Σάιρους για τη νέα καμπάνια, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ – «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο»
«Με αγάπη, Στέφανος & Tyler» 31.08.25

Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ – «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο»

Στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για το ταξίδι τους, τις δυσκολίες που ξεπέρασαν και το μήνυμα της ισότητας στον γάμο για όλους

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
«Όλοι στους δρόμους» 31.08.25

ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
