Χάνει το υπόλοιπο Eurobasket ο Μπογκντάνοβιτς

Σοκ στην Σερβία με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς! Ο τραυματισμός του Σέρβου γκαρντ στον οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία τελικά ήταν πιο σοβαρός απ’ ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο Eurobasket, όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ την Κυριακή.

Kraj Evrobasketa za Bogdana Bogdanovića https://t.co/ChNFibTsFn — Mozzart Sport (@MozzartSport) August 31, 2025

Θλάση έδειξαν οι εξετάσεις

Ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση. O 33χρονος ήταν από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς στα μέχρι τώρα παιχνίδια της διοργάνωσης και πλέον ο τεχνικός των Σέρβων θα πρέπει να πορευτεί χωρίς αυτόν στο υπόλοιπο Eurobasket.

Στα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, ο Μπογκντάνοβιτς είχε κατά μέσο όρο 9 πόντους με 100% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα, μαζί με 3,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά παιχνίδι.