Για κάθε drone να καταστρέφουμε 10 κτίρια στη Βηρυτό προτείνει ο Σμότριτς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο υπουργός οικονομικών του Ισραήλ πρότεινε την συλλογική τιμωρία όλων των κατοίκων του Λιβάνου για κάθε drone που χτυπά ισραηλινό στρατιώτη στις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Σμότριτς με αφορμή τον θάνατο ενός λοχία του ισραηλινού στρατού, πρότεινε την εν λόγω αντίδραση, αναφέροντας πως «τα εκρηκτικά drone της Χεζμπολάχ που χτυπούν τους μαχητές μας δεν είναι έργο της τύχης», δηλαδή πως η Χεζμπολάχ χτυπά… επίτηδες τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Αναφέροντας πως ενέκρινε 600.000 ευρώ στον ισραηλινό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των drones, πρότεινε πως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, με την καταστροφή 10 πολυκατοικιών για κάθε ένα drone που στοχεύει ισραηλινό στρατιώτη. Το αιτιολόγησε γράφοντας πως «η απάντηση σε μια σημαντική απειλή πρέπει να είναι σημαντική» επικαλούμενος ουσιαστικά το δόγμα Νταχίγια.

Μάλιστα έχει την πλήρη επίγνωση των όσων έγραψε λέγοντας πως χρειάζεται «ένα αποτρεπτικό και δυσανάλογο τίμημα».

Η ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ

חייבים לשים קץ לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. רק הבוקר התבשרנו על נפילתו של סמל נהוראי לייזר לוחם מחטיבה 401, לוחם נוסף שנפל מפגיעת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה.

רחפני הנפץ שפוגעים בלוחמינו אינם גזירת גורל. אישרתי השבוע תקציב מיוחד של כ-2 מיליארד ש״ח לצורך פתרונות… — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) May 25, 2026

Πρέπει να θέσουμε τέλος στην απειλή των εκρηκτικών drone της Χεζμπολάχ.

Μόλις σήμερα το πρωί μάθαμε για τον θάνατο του λοχία Νεχοράι Λέιζερ από την 401η Ταξιαρχία, ενός ακόμη μαχητή που χάθηκε από επίθεση εκρηκτικού drone της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Τα εκρηκτικά drone της Χεζμπολάχ που χτυπούν τους μαχητές μας δεν είναι έργο της τύχης.

Αυτή την εβδομάδα, ενέκρινα έναν ειδικό προϋπολογισμό περίπου 2 δισεκατομμυρίων Σέκελ (σ.σ. 600.000 ευρώ) για τεχνολογικές λύσεις που θα αντιμετωπίσουν την απειλή των drones. Ο προϋπολογισμός θα επιτρέψει στο αμυντικό κατεστημένο να προετοιμαστεί με τον βέλτιστο τρόπο, και θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε μη στρατιωτικούς φορείς να προτείνουν καινοτόμες λύσεις και ιδέες.

Η ισραηλινή εφευρετικότητα και το εβραϊκό πνεύμα σίγουρα θα βρουν γρήγορα μια αποτελεσματική λύση, μια λύση που θα βοηθήσει όχι μόνο εμάς, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι η άμυνα δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση, πρέπει να νικήσουμε τα drones, όπως και όλες τις άλλες απειλές κατά του Κράτους του Ισραήλ, μέσω της επίθεσης.

*Για κάθε εκρηκτικό drone, δέκα κτίρια πρέπει να καταρρεύσουν στη Βηρυτό.*

Η απάντηση σε μια σημαντική απειλή πρέπει να είναι σημαντική. Δεν αντιμετωπίζεις μια στρατηγική απειλή μόνο με άμυνα, αλλά αλλάζοντας τους κανόνες και την εξίσωση. Δεν μπορούμε να προστατευόμαστε για πάντα. Μόνο επιβάλλοντας στον εχθρό ένα αποτρεπτικό και δυσανάλογο τίμημα θα αναδιαμορφώσουμε την εξίσωση εναντίον των εχθρών μας σε όλα τα μέτωπα.