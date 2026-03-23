Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Το Ισραήλ θα πρέπει να βγει από την τρέχουσα σύγκρουση με «νέα» σύνορα με τον Λίβανο, υποστήριξε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, απηχώντας τις θέσεις όσων ονειρεύονται το «μεγάλο Ισραήλ».

Τα σχόλια του Σμότριτς είναι τα πιο σαφή μέχρι στιγμής από ανώτερο αξιωματούχο στο Ισραήλ σχετικά με την κατάληψη λιβανέζικου εδάφους, την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι πολεμά τη Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ. Έκτοτε, το Ισραήλ διέταξε όλους τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, καθώς πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές.

Το Σαββατοκύριακο, το Ισράηλ άρχισε να βομβαρδίζει γέφυρες πάνω από τον Λιτάνι, τον οποίο λέει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί για τη μετακίνηση μαχητών. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ διέταξε επίσης την καταστροφή σπιτιών σε λιβανέζικα χωριά.

Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με «διαφορετική πραγματικότητα»

Ο Σμότριτς δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Υποστηρίζει ότι τα σύνορα θα πρέπει να επεκταθούν μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο.

«Το λέω εδώ κατηγορηματικά… σε κάθε αίθουσα και σε κάθε συζήτηση: τα νέα ισραηλινά σύνορα πρέπει να είναι το Λιτάνι», είπε ο ακροδεξιός Σμότριτς.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ηγεσία του Λιβάνου εκτιμά ότι στόχος του Ισραήλ είναι η κατάληψη εδαφών, έπειτα από χερσαία επιχείρηση. Το Ισραήλ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια για διαπραγμάτευση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Ήδη στη σύγκρουση έχουν χάσει τη ζωή τους 1.039 άνθρωποι.

Μακρόν: Υπάρχει κίνδυνος κατοχή στον Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι καμιά «κατοχή» δεν μπορεί να εγγυηθεί την «ασφάλεια κανενός». Επρόκειτο για προειδοποίηση προς το Ισραήλ και τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, την ώρα που εγκαινίαζε έκθεση αφιερωμένη στην αρχαία πόλη της Βύβλου, στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου (IMA) στο Παρίσι.

«Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός», είπε παρουσία του υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου Γασάν Σαλαμέ.

«Σε μια εποχή σύγκρουσης μεταξύ των θρησκειών, σε μια εποχή όπου μερικοί θα ήθελαν να μας ωθήσουν στην κλιμάκωση των πολέμων, σε μια εποχή που μερικοί θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί με την εισβολή του γείτονα που προκαλεί τρόμο, ο Λίβανος υπενθυμίζει ένα πράγμα μόνο: τη δύναμη της οικουμενικότητας», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος «τη δύναμη του διεθνούς δικαίου».

Αντίσταση στις αυτοκρατορίες

Η έκθεση της Βύβλου λέει «πολλά για το πεπρωμένο του Λιβάνου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, «την αντίσταση απέναντι στις αυτοκρατορίες» και «απέναντι στον πόλεμο».

Η έκθεση «Βύβλος, αρχαία πόλη» ανοίγει 24 Μαρτίου τις πύλες της και έως τις 23 Αυγούστου, παρουσιάζει την ιστορία αυτής της μεσογειακής πόλης που θεωρείται «το πιο παλιό λιμάνι του κόσμου» καθώς κατοικείται από το 6.900 π.Χ.