newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 23:55

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Spotlight

Το Ισραήλ θα πρέπει να βγει από την τρέχουσα σύγκρουση με «νέα» σύνορα με τον Λίβανο, υποστήριξε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, απηχώντας τις θέσεις όσων ονειρεύονται το «μεγάλο Ισραήλ».

Τα σχόλια του Σμότριτς είναι τα πιο σαφή μέχρι στιγμής από ανώτερο αξιωματούχο στο Ισραήλ σχετικά με την κατάληψη λιβανέζικου εδάφους, την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι πολεμά τη Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ. Έκτοτε, το Ισραήλ διέταξε όλους τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, καθώς πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές.

Το Σαββατοκύριακο, το Ισράηλ άρχισε να βομβαρδίζει γέφυρες πάνω από τον Λιτάνι, τον οποίο λέει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί για τη μετακίνηση μαχητών. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ διέταξε επίσης την καταστροφή σπιτιών σε λιβανέζικα χωριά.

Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με «διαφορετική πραγματικότητα»

Ο Σμότριτς δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Υποστηρίζει ότι τα σύνορα θα πρέπει να επεκταθούν μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο.

Βηρυτός – καπνός έπειτα από αεροπορική επίθεση του Ισραήλ / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

«Το λέω εδώ κατηγορηματικά… σε κάθε αίθουσα και σε κάθε συζήτηση: τα νέα ισραηλινά σύνορα πρέπει να είναι το Λιτάνι», είπε ο ακροδεξιός Σμότριτς.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ηγεσία του Λιβάνου εκτιμά ότι στόχος του Ισραήλ είναι η κατάληψη εδαφών, έπειτα από χερσαία επιχείρηση. Το Ισραήλ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια για διαπραγμάτευση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Ήδη στη σύγκρουση έχουν χάσει τη ζωή τους 1.039 άνθρωποι.

Μακρόν: Υπάρχει κίνδυνος κατοχή στον Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι καμιά «κατοχή» δεν μπορεί να εγγυηθεί την «ασφάλεια κανενός». Επρόκειτο για προειδοποίηση προς το Ισραήλ και τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, την ώρα που εγκαινίαζε έκθεση αφιερωμένη στην αρχαία πόλη της Βύβλου, στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου (IMA) στο Παρίσι.

«Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός», είπε παρουσία του υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου Γασάν Σαλαμέ.

«Σε μια εποχή σύγκρουσης μεταξύ των θρησκειών, σε μια εποχή όπου μερικοί θα ήθελαν να μας ωθήσουν στην κλιμάκωση των πολέμων, σε μια εποχή που μερικοί θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί με την εισβολή του γείτονα που προκαλεί τρόμο, ο Λίβανος υπενθυμίζει ένα πράγμα μόνο: τη δύναμη της οικουμενικότητας», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος «τη δύναμη του διεθνούς δικαίου».

Αντίσταση στις αυτοκρατορίες

Η έκθεση της Βύβλου λέει «πολλά για το πεπρωμένο του Λιβάνου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, «την αντίσταση απέναντι στις αυτοκρατορίες» και «απέναντι στον πόλεμο».

Η έκθεση «Βύβλος, αρχαία πόλη» ανοίγει 24 Μαρτίου τις πύλες της και έως τις 23 Αυγούστου, παρουσιάζει την ιστορία αυτής της μεσογειακής πόλης που θεωρείται «το πιο παλιό λιμάνι του κόσμου» καθώς κατοικείται από το 6.900 π.Χ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες στην Κολομβία

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Σύνταξη
Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Σύνταξη
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο