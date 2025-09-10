Η Ισπανία απαγόρευσε την είσοδο στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρεζ σε συνέντευξη Τύπου, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης ανταποδοτικής κινήσεων μεταξύ Τελ Αβίβ και Μαδρίτης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε δύο Ισπανούς υπουργούς και την κατηγορία εναντίον της ισπανικής κυβέρνησης για «προώθηση αντισημιτικών πολιτικών» όπως προσθέτουν οι Times of Israel.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας έχει ήδη ανακαλέσει επίσης τον πρέσβη του από το Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, για να διαχειριστεί την κατηγορία για αντισημιτισμό με τον κατάλληλο τρόπο. Η Ισπανία προσχώρησε πέρυσι στις χώρες που αναγνώρισαν επίσημα παλαιστινιακό κράτος διορίζοντας πρεσβευτή.

Η τελευταία σειρά διπλωματικών μέτρων έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ τη Δευτέρα για εμπάργκο όπλων, απαγόρευση διέλευσης πάνω από τον εναέριο χώρο της Ισπανίας σε και μερική απαγόρευση εισαγωγών λόγω της στάσης του Ισραήλ απέναντι στη Γάζα, την εθνοκάθαρση και τον ανθρωπογενή λιμό.

Έντονη φημολογία για απαγόρευση Σένγκεν για τους δύο υπουργούς

Η απόφαση της Ισπανίας έρχεται πέντε εβδομάδες μετά την απαγόρευση εισόδου των Μπεν Γκβίρ και Σμοτρίτς στην Ολλανδία. Η Σλοβενία και το Βέλγιο έχουν επίσης απαγορεύσει την είσοδο των δύο υπουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών μέσων, το Βέλγιο προσπαθεί να επεκτείνει την απαγόρευση αυτή σε όλα τα 29 ευρωπαϊκά κράτη που είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν.

Το Quds News Network ανέφερε πως η Ολλανδία είναι αυτή που θα ανακινήσει πρώτη την απαγόρευση εισόδου στα κράτη-μέλη της Συνθήκης Σένγκεν.

Οι Ολλανδοί θέλουν μέτρα εναντίον του Ισραήλ

Πολιτικά μιλώντας οι μισοί κάτοικοι της Ολλανδίας θέλουν η κυβέρνηση τους να σταματήσει να αγοράζει όπλα από το Ισραήλ (21% διαφωνούν), το 46% υποστηρίζει το μποϊκοτάζ προϊόντων από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς (20% διαφωνούν) και το 38% υποστηρίζει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους (23% διαφωνούν). Οι κυρώσεις προς το Ισραήλ είναι δημοφιλέστερες από την στήριξη.

Το ποσοστό των Ολλανδών που δεν υποστηρίζουν ή υποστηρίζουν μόνο περιορισμένα την ολλανδική πολιτική σχετικά με την επίθεση στη Γάζα αυξήθηκε από 59% τον Απρίλιο σε 65% σήμερα. Το ποσοστό εκείνων που υποστηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης αυξήθηκε επίσης, από 15% σε 18%. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας στηρίζει ή στηρίζει διακριτικά το Ισραήλ.

Όταν ρωτήθηκαν το 65% των Ολλανδών που δεν υποστηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης τι θα έπρεπε να κάνει διαφορετικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων απάντησε ότι επιθυμεί πιο σκληρά μέτρα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

Θέλουν το υπουργικό συμβούλιο να εκφράζεται πιο ανοιχτά, να αναγνωρίσει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία και να λάβει μέτρα όπως το μποϊκοτάζ του Ισραήλ και την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.