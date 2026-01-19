Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Έντονες συζητήσεις και επιφυλάξεις σε ορισμένα κράτη προκάλεσε η πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα. Ωστόσο, η πιο ηχηρή αντίδραση ήρθε από το Τελ Αβίβ, δια στόματος του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Σημειώνεται ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, λέγοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με την ισραηλινή πολιτική και δεν είχε συζητηθεί με τις ισραηλινές αρχές.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για την παρουσία αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ενημερώσαμε τον Νετανιάχου εκ των προτέρων για τη σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής. Δεν περίμενε να υπάρχουν εκπρόσωποι από την Τουρκία και το Κατάρ, αλλά πλέον η Γάζα είναι δική μας υπόθεση, όχι δική του», δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο N12.

Έτσι, δεν άργησε να έρθει η πρώτη αιχμηρή αντίδραση του ακροδεξιού Σμότριτς. Μιλώντας τη Δευτέρα σε τελετή εγκαινίων του παράνομου οικισμού Γιατζίβ στο Γκους Ετζιόν, ο Σμότριτς είπε: «Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι το σχέδιό του είναι κακό για το Κράτος του Ισραήλ και να το ακυρώσουμε. Η Γάζα είναι δική μας και το μέλλον της θα επηρεάσει το δικό μας μέλλον περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει εκεί, επιβάλλουμε στρατιωτική διοίκηση και ολοκληρώνουμε την αποστολή».

Δίχως μάλιστα να παραλείψει να ευχαριστήσει τον Τραμπ για τη στήριξή του στο Ισραήλ και για τις προσπάθειες επιστροφής των ομήρων, τόνισε ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα πρέπει να ακυρωθεί.

Κατά την ομιλία του, ο Σμότριτς αναρωτήθηκε αν το κόστος του πολέμου οδήγησε σε επαρκή αλλαγή πολιτικής. Προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική στην Τουρκία, το Κατάρ και την Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Οι δύο επιλογές που έθεσε ο Σμότριτς

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον πλήρη έλεγχο της Γάζας, την καταστροφή της Χαμάς, τη συνεχή καταστολή της τρομοκρατίας και τη μόνιμη ισραηλινή εγκατάσταση εκεί, ή -όπως το έθεσε- στη σπατάλη των επιτευγμάτων του πολέμου.

Απέρριψε την ιδέα ότι το Ισραήλ μπορεί να αποφύγει την ευθύνη για τη Γάζα και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να περιμένει δεκαετίες για να επιστρέψει στην περιοχή.

Κάλεσε στη διάλυση όσων χαρακτήρισε «κεντρικά γραφεία» στο Κιριάτ Γκατ, στην έκδοση τελεσιγράφου προς τη Χαμάς για αφοπλισμό και εξορία, και στην έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης αν το τελεσίγραφο λήξει χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Σμότριτς ζήτησε επίσης το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, με ή χωρίς τη συγκατάθεση της Αιγύπτου, και να επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Κατέληξε λέγοντας ότι ελπίζει σύντομα να πραγματοποιηθεί παρόμοια τελετή εγκαίνιας οικισμού και στη Λωρίδα της Γάζας.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα συναντηθούμε πολύ σύντομα σε μια παρόμοια τελετή στη Λωρίδα της Γάζας. Ελπίζω θερμά ότι αυτό θα γίνει υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θα την καθοδηγήσει, και ότι δεν θα χρειαστούν πολιτικές ανατροπές στην πορεία», είπε.