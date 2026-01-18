O πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα πως συμφώνησε καταρχήν στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Θα τα επεξεργαστούμε αυτά τις επόμενες ημέρες»

Ο Κάρνεϊ ανέφερε πως ο Τραμπ ανέφερε αυτήν την ιδέα σε εκείνον πριν από λίγες εβδομάδες με τον επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης να λέει ότι ο Καναδάς θα κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο στη Γάζα.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες για τη δομή, πως θα λειτουργεί αυτό, τι χρηματοδότηση θα υπάρχει…», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους από την Ντόχα.

«Θα τα επεξεργαστούμε αυτά τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε.

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ ανά χώρα για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης

Ένα προσχέδιο καταστατικού που εστάλη σε περίπου 60 χώρες από την αμερικανική διοίκηση καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν το πόσο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, εάν θέλουν η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Κάθε κράτος μέλος θα εκτίει μια θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ το Καταστατικό, κάτι που θα αποτελεί αντικείμενο ανανέωσης από τον Πρόεδρο», λέει το έγγραφο, πληροφορίες για το οποίο μετέδωσε πρώτο το Bloomberg News.

«Ο όρος της τριετούς συμμετοχής δεν θα αφορά τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου χρόνου από την ισχύ του Καταστατικού», συμπληρώνεται.