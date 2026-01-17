Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από την τουρκική προεδρία.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του «Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα» μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Αίγυπτος εξετάζει την πρόσκληση Τραμπ προς τον πρόεδρο Σίσι να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμεν «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Λίγο αργότερα σήμερα, και πρόεδρος της Αργεντινής Ξαβιέρ Μιλέι επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Κοινοποιώντας στον λογαριασμό του μια φωτογραφία της επιστολής πρόσκλησης, ο Μιλέι γράφει ότι θα ήταν «τιμή» να πάρει μέρος σε αυτό το συμβούλιο, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά προτίθεται να αποδεχθεί μια πρόσκληση του Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.