Αποκαλύφθηκε η λίστα των ονομάτων που απαρτίζουν την τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, θα επιβλέπει τη μετάβαση της εξουσίας στη Γάζα στο πλαίσιο της εκεχειρίας που διατηρείται παρά τις συνεχείς παραβιάσεις από τη μεριά του Ισραήλ.

Ο Σάμι Νασμάν, συνταξιούχος υψηλόβαθμος αξιωματικός ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και γνωστός επικριτής της Χαμάς, θα γίνει υπουργός Ασφάλειας

Σύμφωνα με το Middle East Eye, που είδε τη σχετική λίστα, η επιτροπή αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους, ενώ επικεφαλής είναι ο Αλί Σάαθ, πρώην υφυπουργός για τον σχεδιασμό.

Ali Shaath, the newly appointed head of the National Committee for the Administration of Gaza, says he has ambitious plans to solve the enclave’s destruction. His proposals include pushing debris into the Mediterranean Sea and rebuilding essential infrastructure pic.twitter.com/Nw5qsrTqzR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 16, 2026

Την επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα επιβλέπει ο Βούλγαρος πρώην συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ.

Ο διπλωμάτης φαίνεται να έχει οριστεί ως ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θα έχει ως αποστολή την επίβλεψη της εφαρμογής της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα.

Τα ονόματα των τεχνοκρατών και οι τομείς που αναλαμβάνουν

Άλλα μέλη της επιτροπής είναι ο Ομάρ Σαμάλι, υπεύθυνος Επικοινωνίας, ο Αμπντούλ Καρίμ Ασούρ, υπεύθυνος Γεωργίας, ο Αέντ Γιαγκί, υπεύθυνος Υγείας, και ο Αέντ Αμπού Ραμαντάν, υπεύθυνος Βιομηχανίας και Οικονομίας.

Ο Τζαμπ αλ-Νταούρ θα είναι υπεύθυνος για την Εκπαίδευση, ο Μπασίρ Αλ-Ραγές θα ασχολείται με τα Οικονομικά, ο Αλί Μπαρχούμ θα είναι υπεύθυνος για τα Ύδατα και τους Δήμους, η Χάναα Τάρζι θα είναι υπεύθυνη για την Αρωγή και την Αλληλεγγύη και ο Αντνάν Σαλέμ Αμπού Ουάρντα θα είναι υπεύθυνος για τη Δικαιοσύνη.

Ο Ραμί Ταουφίκ Χέλες θα είναι υπεύθυνος για τις Κληροδοσίες και τις Θρησκευτικές Υποθέσεις, ο Οσάμα Χασάν Αλ-Σααντάουι θα επιβλέπει τη Στέγαση και τα Δημόσια Έργα, και η Σαμίρα Χέλες θα είναι υπεύθυνος για την Ενέργεια και τις Μεταφορές.

Εν τω μεταξύ, ο Σάμι Νασμάν, συνταξιούχος υψηλόβαθμος αξιωματικός ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και γνωστός επικριτής της Χαμάς, θα γίνει υπουργός Ασφάλειας.

Το 2015, δικαστήριο στη Γάζα καταδίκασε τον Νασμάν, ερήμην, σε 15 χρόνια φυλάκιση για υποκίνηση «χάους» και για «την οργάνωση αποπειρών δολοφονίας» εναντίον ηγετών της Χαμάς, σύμφωνα με την εφημερίδα Asharq al-Awsat.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η πλειοψηφία των παλαιστινιακών φατριών κατέληξε σε συμφωνία για την υποστήριξη μιας τεχνοκρατικής επιτροπής που θα κυβερνά τη Γάζα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, όπως γράφει το MEE.

Η στάση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ

Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσαν ότι συμφώνησαν «να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών για τη σύσταση της Παλαιστινιακής Εθνικής Μεταβατικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον» για την έναρξη των εργασιών της.

Το Al-Araby Al-Jadeed ανέφερε νωρίτερα ότι τα μέλη της επιτροπής έλαβαν οδηγίες να διατηρήσουν εμπιστευτικές τις συναντήσεις τους, ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να ανακοινώσει επίσημα την πρωτοβουλία.

«Μας είπαν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ανακοινώσει τη σύσταση της επιτροπής», δήλωσε ένα μέλος της στο ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα την Ντόχα.

Η επιτροπή αναμένεται να περιλαμβάνει προσωπικότητες από τη Γάζα που δεν έχουν καμία σχέση με παλαιστινιακές πολιτικές φατρίες στην πολιορκημένη από το Ισραήλ περιοχή, όπως αναφέρει το MEE.

Πηγές ανέφεραν στο Al-Araby ότι η Αίγυπτος πιθανότατα θα φιλοξενήσει την πρώτη συνάντηση της επιτροπής και συντονίζεται με τις ισραηλινές αρχές για να επιτρέψει σε ορισμένα μέλη που εδρεύουν στη Γάζα να ταξιδέψουν.

Τουλάχιστον τέσσερα μέλη έχουν παραμείνει στην Αίγυπτο από την έναρξη του πολέμου.

Υψηλόβαθμη πηγή της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση δεν έχει καμία αντίρρηση για τα ονόματα που προτάθηκαν για την επιτροπή.

Η εκεχειρία στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά την πρόοδο προς τη δεύτερη φάση της συμφωνίας περιπλέκουν οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 71.400 Παλαιστινίους και έχει τραυματίσει τουλάχιστον 171.000 άλλους.

Από την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας και μετά, σχεδόν 450 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, τα συνοριακά περάσματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά και εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.