Ως «σημαντικό βήμα» χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δια του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ, την ανακοίνωση της 14ης Ιανουαρίου για την έναρξη της Β’ Φάσης του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη «σύσταση μεταβατικής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης στη Γάζα και τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Azakir, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», δηλώνει ο Γκουτέρες

BREAKING: President Trump has announced that phase 2 of the Gaza’s 20 Point Peace Plan has begun. Hamas will immediately begin to disarm. pic.twitter.com/pWh6DG9umG — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 16, 2026

Οπως σημείωσε, «κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανακούφιση των δεινών των αμάχων, στη στήριξη της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης, καθώς και στην προώθηση ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα, αποτελεί θετική εξέλιξη».

Ψηφίσματα και διεθνές δίκαιο

Ο Γενικός Γραμματέας, μέσω του εκπροσώπου του, «υπενθύμισε το Ψήφισμα 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να καθοδηγούνται από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Τα Ηνωμένα Εθνη, πρόσθεσε, «θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια και να υποστηρίζουν Παλαιστινίους και Ισραηλινούς με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και της σύγκρουσης και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ