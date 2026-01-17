Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα
Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ υποδέχτηκε ψυχρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, εκτιμώντας ότι τα μέλη του επιλέχθηκαν για να υπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ.
«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου ‘Συμβουλίου Ειρήνης’ και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής, γεγονός που αποδεικνύει ξεκάθαρα προμελετημένες αρνητικές προθέσεις σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο Ισλαμικός Τζιχάντ σε σχετική ανακοίνωση.
Το Ισραήλ αμφισβητεί τη σύνθεση της παλαιστινιακής επιτροπής
Εν τω μεταξύ, το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το Σάββατο πως αμφισβητεί τη σύνθεση της παλαιστινιακής επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, η συγκρότηση της οποίας ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.
«Η ανακοίνωση της σύνθεσης της διοικούσας επιτροπής της Γάζας, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης, δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην πολιτική του», δήλωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ», Μάρκο Ρούμπιο, προστίθεται στην ανακοίνωση.
