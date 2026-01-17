Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι μεταξύ των ηγετών που έχουν λάβει επιστολή από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
Την πληροφορία μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε την πρόσκληση στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε αυτήν καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετάσχει στα 25 ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.
Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.
Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα είναι όργανο που περιλαμβάνεται στη Β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
