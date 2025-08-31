Ξέσπασε ο Φρανσίσκο μετά το Γαλλία-Σλοβενία : «Ο ρατσισμός δεν πρέπει να είναι ανεκτός» (pic)

Επεισοδιακά έληξε το χθεσινό ματς της Γαλλίας κόντρα στην Σλοβενία για το Eurobasket, καθώς ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έγινε αποδέκτης ρατσιστικών σχολίων εξαιτίας της επιλογής του να σκοράρει στα τελευταία δευτερόλεπτα παρόλο που το παιχνίδι είχε κριθεί, με τους τρικολόρ να επικρατούν με 103-95 εναντίον της ομάδας του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο γκαρντ της Γαλλίας, με δημοσίευσή του στα social media αναγνώρισε ότι μπορεί η πράξη του να κινηθεί προς το καλάθι στο τέλος του αγώνα να ενόχλησε κάποιους, αλλά σε καμία περίπτωση τα ρατσιστικά σχόλια δεν μπορούν να είναι αποδεκτά.

Η δημοσίευση του Σιλβέιν Φρανσίσκο:

Le raciste ne doit pas être toléré dans la vie de tous les jours, et encore moins dans le sport. pic.twitter.com/TWYQlJI32p — Frenchie (@S_CISCO_2) August 31, 2025

Αναλυτικά, όσα έγραψε:

«Ο ρατσισμός δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός στην καθημερινή ζωή και ακόμη λιγότερο στον αθλητισμό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι μπορείς να με προσβάλλεις ή να με μισήσεις για ό,τι έκανα, αλλά έγιναν ρατσιστικά σχόλια και πηγαίνουν ενάντια στις αξίες του αθλητισμού και της κοινότητας. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μόνο επιβλαβής, αλλά επίσης αντανακλά κακώς στην ομάδα/οργανισμό, ακόμη και στη χώρα. Το να δέχομαι ρατσιστικούς ήχους, να με αποκαλούν με τη λέξη από ‘ν’, να με συγκρίνουν με ένα ζώο (μαϊμού), ή να χρησιμοποιούν ορολογίες σκλαβιάς, δεν είναι απλά επίθεση σε εμένα, είναι επίθεση στη φυλή μου και στην ανθρωπότητα και δεν θα παραμείνω ποτέ σιωπηλός για αυτό. Περιμένω αυτό να σχολιαστεί κατάλληλα.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω περιστατικό καταδίκασε η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας.