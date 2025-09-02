Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Πρόκριση για τους Σλοβένους με σούπερ Ντόντσιτς (vid)

Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε περιθώρια για απώλειες, η Σλοβενία κατάφερε να επικρατήσει της Ισλανδίας με 87-79, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου του Eurobasket 2025 και προκρίθηκε μαθηματικά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς θα βρήκε… σκούρα στο πρώτο μέρος, αφού ήταν μπροστά μετά από 20 λεπτά μόλις με έναν πόντο (36-35). Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο οι Σλοβένοι φρόντισαν να ανεβάσουν την απόδοσή τους και έτσι πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 26 πόντους, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Αλεκσέι Νίκολιτς με 17 πόντους. Από την άλλη, ο Μάρτιν Χέρμανσον σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ οι Τρίγκβι Χλίνασον, Γιον Άξελ Γκούντμουντσον και Κρίστιν Πάλσον είχαν από 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον 9 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Χένινγκσον, Γκούντμουντσον 11 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φρίντρικσον (1/3 τρίποντα), Γιόνσον 6 (2/3 τρίποντα), Πάλσον 11 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χέρμανσον 22 (2/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Χλίνασον 11 (14 ριμπάουντ), Θράσταρσον

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 7 (1/2 τρίποντα), Νίκολιτς 17 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Πρέπελιτς 7 (1/5 τρίποντα), Μούριτς 5 (4 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 9 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χρόβατ 6 (2/4 τρίποντα), Όμιτς 8 (13 ριμπάουντ), Στέργκαρ 2, Ντοντσιτς 26 (2/10 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).