Σπανούλης: «Σαν να βγάζεις τον Γιόκιτς από τη Σερβία και τον Ντόντσιτς από τη Σλοβενία»

Με πίστη στις δυνατότητες της, η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε την προπόνησή της το απόγευμα της Τετάρτης στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία (4/9, 21:30) για την τελευταία και καθοριστική αγωνιστική της Α’ φάσης του Eurobasket, που θα κρίνει και την πρώτη θέση του 3ου ομίλου.

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε στις δηλώσεις του πως η ομάδα έχει πλήρη επίγνωση των αδυναμιών της, αλλά και την ικανότητα να αντιδράσει ενώ σημείωσε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για το ματς.

Όσα είπε ο Σπανούλης:

Για το αν η ήττα από τη Βοσνία ήταν πισωγύρισμα: «Δεν το βλέπω έτσι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα που να πηγαίνει «τρένο» σε όλο το τουρνουά, ούτε η Ελλάδα έπαιζε πάντα τέλεια σε όλα τα ματς. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρξε μεγάλη βελτίωση στα πρώτα τρία παιχνίδια. Κάπου μέσα μας το περιμέναμε ότι θα ερχόταν κι ένα κακό παιχνίδι, όχι ότι το θέλαμε φυσικά. Ξέρεις, πολλές φορές μια ήττα στη φάση των ομίλων μπορεί να είναι και για καλό. Καλύτερα να συμβεί τώρα, παρά αργότερα, έτσι δεν είναι»;

Για το αν ήθελε έναν τόσο πρόωρο «τελικό»: «Τελικός δεν είναι για εμάς γιατί, αν χάσουμε, δεν αποκλειόμαστε. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, και φυσικά θέλουμε να το κερδίσουμε. Όπως ήταν πολύ σημαντική και η πρεμιέρα. Όλοι το ξέρουμε αυτό, ας μην κρυβόμαστε. Όλα τα παιδιά θα είναι έτοιμα, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το ματς», ανέφερε ο Σπανούλης.

Για την Ισπανία: «Η Ισπανία, σ’ αυτό το Ευρωμπάσκετ, δεν τα πηγαίνει καλά στα ριμπάουντ, όπως κι εμείς. Είμαστε από τις χειρότερες ομάδες σε αυτό το κομμάτι, οπότε και οι δύο πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μας ομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε, να βρούμε τρόπους μέσα από τα ματσαρίσματα, τον τρόπο που αμυνόμαστε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη ρακέτα. Πρέπει κι εγώ να βρω τον τρόπο, μέσα από τις περιστροφές και τον τρόπο που αμυνόμαστε, ώστε να έχουμε περισσότερους παίκτες κοντά στη ρακέτα. Πάνω απ’ όλα μετράει η θέληση και η ικανότητα να πας στο ριμπάουντ. Πιστεύω πολύ στα παιδιά, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουν».

Για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η Εθνική απέναντι στην Ισπανία: «Είναι μια ανανεωμένη ομάδα. Έχει ως κινητήριους μοχλούς τον Αλντάμα και τον Μπριθουέλα, ενώ ο Γουίλι είναι κομβικός μέσα στη ρακέτα. Διαθέτει έμπειρα παιδιά, όπως ο Χουάντσο και ο Πραντίγια, που είναι στο rotation και κάνει καλή δουλειά. Έχουν και δύο 19χρονους στη θέση του πλέι μέικερ. Είναι μια ομάδα που πάντα έχει τη «φανέλα». Αλλά, πάνω απ’ όλα, είναι η Εθνική Ισπανίας».

Για το αν κοιτά τα διασταυρώματα: «Όχι, το μόνο που κοιτάμε είναι ο εαυτός μας. Όταν παίζουμε καλά, βελτιωνόμαστε. Όταν όχι, ψάχνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτή είναι η δουλειά μου και των συνεργατών μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα. Όταν αυτή η ομάδα είναι πλήρης, είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη, και το έχουμε αποδείξει», πρόσθεσε ο Σπανούλης.

Για το γεγονός ότι ο αγώνας είναι «τελικός» για τους Ισπανούς: «Πραγματικά, δεν με νοιάζει πώς σκέφτεται η Ισπανία. Έχουμε βρεθεί κι εμείς σε αυτή την πλευρά. Όταν λέω ότι δεν είναι τελικός για εμάς, εννοώ ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση. Είναι ένα ματς που θέλουμε να κερδίσουμε, θέλουμε να αντιδράσουμε μετά από μια μέτρια εμφάνιση. Και όπως έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε ξανά».

Για το μεγαλύτερο μάθημα: «Αναλύσαμε το παιχνίδι, είδαμε τι δεν κάναμε καλά. Σε αυτή τη δουλειά, κανείς δεν είναι αλάνθαστος, ουδείς τέλειος. Το σημαντικό είναι να έχεις ανοιχτό μυαλό και να βλέπεις τα λάθη σου. Αυτός που αναγνωρίζει τα λάθη του, μπορεί να βελτιωθεί και να προχωρήσει», σημείωσε ο Σπανούλης.

Για το πότε οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα παίξει ο Γιάννης με τη Βοσνία: «Το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη και αποφασίσαμε από κοινού, για το δικό του καλό, να μην παίξει. Η ομάδα προσαρμόστηκε ανάλογα. Ο Γιάννης είναι έτοιμος, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα. Έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας λογική στο πλάνο μας και πρέπει να την ακολουθούμε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Για την παρουσία του Αντετοκούνμπο στην ομάδα: «Όταν χτίζεις μια ομάδα, τη χτίζεις με τα υλικά που έχεις. Εγώ αυτή την ομάδα την έχω χτίσει γύρω από τον Γιάννη. Από ‘κει και πέρα, είναι σαν να βγάζεις τον Ντόντσιτς από τη Σλοβενία, τον Σενγκούν από την Τουρκία ή τον Γιόκιτς από τη Σερβία. Όλες οι ομάδες έχουν, και είναι λογικό να έχουν, τα αστέρια τους, εξαιρετικούς παίκτες και πρωταγωνιστές. Πρέπει να υπάρχουν σουτέρ, ρολίστες, παίκτες που συνθέτουν ένα σύνολο επικίνδυνο, όπως είμαστε κι εμείς όταν είμαστε πλήρεις. Η δουλειά μας είναι, όταν κάποιος παίκτης νιώσει κάτι, να τον προστατέψουμε, για να τον έχουμε έτοιμο στα επόμενα, σημαντικότερα παιχνίδια», κατέληξε ο Σπανούλης.