Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το πέρας του αγώνα που έληξε με εμφατική νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Γεωργία με 94-53. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλοι οι διεθνείς δίνουν το 100% των δυνάμεων τους, αλλά υπογράμμισε πως ακόμα υπάρχει δρόμος για την συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης:

«Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ομάδα, είχαμε πει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βλέπουμε και ατομικό βίντεο και ομαδικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλή προπόνηση, οπότε έχουμε πολύ βίντεο και τακτική. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα γιατί όλα θα χρειαστούν.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, έχουμε πολύ καλή χημεία. Βελτιώνουμε τους σχηματισμούς μας και το spacing. Αλλά σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλω εγώ.

Είχαμε πει ότι με αυτή την άμυνα που παίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ και το τρανζίσιον, είναι δύο πράγματα που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι το καλό spacing, γιατί έχουμε έναν παίκτη στον οποίον στέλνουν πολλές ομάδες τις βοήθειες, έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, εξαιρετικούς δημιουργούς, on ball παίκτες και αν είμαστε ενωμένοι και πιστοί ο κάθε ένας στον ρόλο του και κρατήσουμε τη χημεία, τότε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και άλλο.

Δεν σκεφτόμαστε την Ισπανία ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε για τη Βοσνία».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Σπανούλης πρόσθεσε: «Πιστεύω πως κάναμε ένα βήμα μπροστά, βελτιώσαμε την εικόνα μας σε ριμπάουντ και αιφνιδιασμό. Μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε 28 ασίστ, μπορούσαμε και παραπάνω, είχαμε καλές αποστάσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε ακόμη περιθώρια βελτίωσης, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε να προετοιμαστούμε για τις επόμενες μάχες μας».

«Φτάνουμε στο επίπεδο που θέλω, δεν είμαστε ακόμη εκεί. Βλέπουμε πολύ βίντεο, έχτισα την ομάδα με βάση τη φιλοσοφία μου, ώστε να έχει δημιουργούς, παίκτες που κόβουν, όλοι παίζουν άμυνα. Έχουμε πολλά όπλα και μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι».

«Σέβομαι τον κόουτς Τζίκιτς, εκείνος σκέφτεται την ομάδα του κι εγώ τη δική μου. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο αντίπαλος, αλλά πώς θα βελτιωθεί η ομάδα μου και αυτό κάναμε σήμερα».

«Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου, του Γιαννάκη… Η δική μου γενιά πήρε τρία μετάλλια και τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα».

«Σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά και την προσπάθειά μας στα ριμπάουντ. Καταφέραμε να βρούμε 19 πόντους στον πρωτεύοντα αιφνιδιασμός και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

«Ευχαριστώ τον Ρούντι για τα καλά του λόγια. Όταν έχτισα την ομάδα είχα στο μυαλό μου πώς θέλω να παίζουμε. Ήθελα να έχω τους κατάλληλους παίκτες γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έχουμε σουτέρ, ριμπάουντερ, δημιουργούς, αμυντικούς… Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να γίνουμε καλύτεροι και σε κάποιες στιγμές να παίζουμε καλύτερα στα ριμπάουντ και το τρανζίσιον», κατέληξε ο Σπανούλης.