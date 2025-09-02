Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά την ήττα της Εθνικής μας από την Βοσνία και μεταξύ άλλων τόνισε ότι στο κρίσιμο ματς της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι, καθώς δεν αγωνίστηκαν στο σημερινό παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε πως δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με τα σενάρια για την πρωτιά του ομίλου και δήλωσε ότι η σημερινή ήττα θα αποτελέσει μάθημα για την συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης

Για το ματς και το τί έφταιξε: «Όπως είπες ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί, δεν έπρεπε. Είναι καλό μάθημα, γιατί αυτή τη νευρικότητα τη βγάζουμε πολλές φορές στα νοκ-άουτ και είναι ένα καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει».

Για το 18-0 σερί της Βοσνίας: «Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο. Τότε είσαι σε λάθος θέσεις στην άμυνα, παίζεις χωρίς μυαλό στην επίθεση και γκρινιάζεις. Όλο αυτό μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού».

Για τα σενάρια: «Αυτά τα σενάρια είναι για εσάς, δεν υπάρχει σενάριο για εμάς. Θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Θέλουμε να παίξουμε σωστό μπάσκετ, αν αξίζουμε θα προχωρήσουμε. Καμία ομάδα δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει αήττητη στη διοργάνωση. Κάθε τέτοια ήττα στον πρώτο γύρο που δεν είναι επώδυνη, μπορεί να σε βοηθήσει στη συνέχεια».