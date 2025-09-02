sports betsson
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά
Μπάσκετ 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά

Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Σύνταξη
Την… πατήσαμε εκεί που δεν το περιμέναμε. Η Ελλάδα «πλήρωσε» το ολικό μπλακ-άουτ της δεύτερης περιόδου (από 34-21, 34-39), ηττήθηκε με σκορ 80-77 από τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025 και… έμπλεξε όσον αφορά την πρωτιά.

Στο 3-1 πλέον η Εθνική μας, στο 2-2 ανέβηκε η Βοσνία που έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης, ενώ Ιταλία και Ισπανία (στο 2-1 αμφότερες) θα αγωνιστούν μεταξύ τους το βράδυ στις 21:30. Θα μπορούσαμε με νίκη σήμερα να «σφραγίσουμε» την πρωτιά -υπό προϋποθέσεις- από απόψε. Τώρα θέλουμε οπωσδήποτε νίκη στον «τελικό» της Πέμπτης (4/9, 21:30) με την Ισπανία για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του ομίλου. Υπάρχει πλέον ακραίο σενάριο που μας θέλει ακόμα και στην… τέταρτη θέση μετά το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής!

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυνατά με Παπανικολάου και Ντόρσεϊ (7-2), με τον δεύτερο να γράφει το 13-5 με τρίποντο. Η Εθνική μας πήρε και διψήφια διαφορά με τον Μήτογλου (18-7), αλλά οι Βόσνιοι απέκτησαν ρυθμό στην επίθεση και μείωσαν κάπως, με το πρώτο δεκάλεπτο να λήγει με το σκορ στο 25-19 υπέρ μας.

Με Κώστα, Θανάση και Σλούκα η Ελλάδα απέκτησε τη μεγαλύτερη διαφορά της μέσα στο παιχνίδι, καθώς βρέθηκε να νικάει με +13 (34-21). Σε εκείνο το σημείο, όμως, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έπαθε ολικό… μπλακ-άουτ! Με ένα αδιανόητο σερί 18-0 και πρωταγωνιστές τους Άτιτς, Νούρκιτς και Ρόμπερσον η Βοσνία πέρασε μπροστά με +5 (34-39) και κάπου εκεί απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Σλούκας μείωσε (37-39), αλλά οι Βόσνιοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με ένα υπέρ τους 38-44.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Ρόμπερσον (38-47) και, μάλιστα, η Βοσνία απέκτησε λίγο αργότερα και διψήφια διαφορά (41-53). Η διαφορά «κόλλησε» σε αυτά τα επίπεδα για αρκετή ώρα, με τον Σαμοντούροφ να μειώνει στους έξι με τρίποντο (50-56), αλλά το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει στους -9 (52-61).

Η Εθνική μας προσπάθησε να βάλει… φωτιά στο ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά όταν… ξυπνήσαμε ήταν ήδη αργά. Το καλάθι του Νούρκιτς για το 58-71 ήταν… μαχαιριά, μειώσαμε μέχρι και τους τρεις, αλλά τίποτα παραπάνω, με τη Βοσνία να επικρατεί με 77-80.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Τολιόπουλος 8 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Σλούκας 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Σαμ οντούροβ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 5 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Θ. Αντετοκούνμπο 4 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 9 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο).

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 18 (6/12 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Ρόμπερσον 18 (2/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλανάγκιτς, Άτιτς 15 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκέγκιτς 5 (1), Πέναβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7 (6 ριμπάουντ).

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου

Ελλάδα – Βοσνία 77-80
18:15: Κύπρος – Γεωργία
21:30: Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00: Βοσνία – Γεωργία
18:15: Ιταλία – Κύπρος
21:30: Ισπανία – Ελλάδα

