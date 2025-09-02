Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Τρεις τραυματισμοί και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στο Ευρωμπάσκετ.

Η εικόνα του Ρόκας Γιοκουμπάιτις να προσπαθεί κουτσαίνοντας να φτάσει στον πάγκο της ομάδας του, νιώθοντας ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό, είναι σοκαριστική. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, με τον Λιθουανό γκαρντ, που πρόσφατα πήρε μεταγραφή για την Μπάγερν, να μένει εκτός για διάστημα 6 μηνών.

Κάπως έτσι ο Κουρτινάιτις, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Λιθουανίας, μένει με 11 αθλητές για τη συνέχεια του τουρνουά.

Όπως έμεινε ο Πέσιτς με την Εθνική Σερβίας, λόγω του τραυματισμού του Μπογκντάνοβιτς. Όπως έμεινε και η Γερμανία μετά τα άσχημα νέα για τον Φόγκντμαν.

Και κάπου εδώ το μεγάλο θέμα που έχουν εγείρει στο παρελθόν πολλοί εμπλεκόμενοι με το μπάσκετ, προεξάρχοντως του προέδρου της Ένωσης προπονητών της Ευρωλίγκας, Δημήτρη Ιτούδη, ότι είναι αναγκαίο οι ομάδες να έχουν στα ρόστερ τους 14 παίκτες, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Ο νυν τεχνικός της Χάποελ τελ Αβίβ είχε εκφράσει την άποψή του πριν από την πρεμιέρα του Mundobasket 2023, όταν ήταν στον πάγκο της Εθνικής, αναφερόμενος στον τραυματισμό του Μήτογλου.

Μία άποψη που ενστερνίστηκε πριν από μερικές ημέρες και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.

«Θα ήταν πολύ σωστό να γίνουν 14 οι παίκτες στα μεγάλα τουρνουά. Το είχε πει και ο κόουτς Ιτούδης παλαιότερα. Είναι κάτι που πρέπει να καθιερωθεί.»

Ο Γενικός Γραμματέας της Fiba, Ανδρέας Ζαγκλής, απάντησε κατηγορηματικά ότι επι του παρόντος δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του κανονισμού. Η Fiba επικαλείται δεδομένα από τις διοργανώσεις σύμφωνα με τα οποία ο 12ος παίκτης αγωνίστηκε κατά μέσο όρο μόλις 3-4 λεπτά και ο 11ος μόνο 5 λεπτά, ενώ ο μέσος αριθμός παικτών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κοντά στους 10-11, όχι 12.