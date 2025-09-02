Σημαντική απώλεια για την Λιθουανία – Εκτός ο Γιοκουμπάιτις με σοβαρό τραυματισμό
Ο 24χρονος γκαρντ της Μπάγερν Ρόκας Γιοκουμπάιτις υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου και χάνει το υπόλοιπο Eurobasket 2025 και μεγάλο μέρος της νέας σεζόν.
Το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα για τη Λιθουανία στο Eurobasket 2025, καθώς ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο κατά την αναμέτρηση με τη Φινλανδία. Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη χιαστού και μηνίσκου, γεγονός που τον αναγκάζει να χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης αλλά και σχεδόν όλη την επόμενη σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου.
Ο 24χρονος γκαρντ είχε κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στην διοργάνωση, με 17,3 πόντους κατά μέσο όρο (55,6% στα τρίποντα), 8,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ, προσφέροντας συνολική αξιολόγηση 18 μονάδων σε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
Η απουσία του είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για τις πιθανές προημιτελικές αναμετρήσεις της Λιθουανίας, όπου μπορεί να συναντήσει την Ελλάδα σε περίπτωση που η ελληνική ομάδα τερματίσει πρώτη και προκριθεί από τους «16».
Η ομάδα της Λιθουανίας δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τον παίκτη, με αποτέλεσμα να συνεχίσει τη διοργάνωση με μόλις έντεκα διαθέσιμους παίκτες.
Ο χρόνος επιστροφής του υπολογίζεται σε 8-9 μήνες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χάσει σημαντικό μέρος της σεζόν 2025/26 στη Γερμανία.
