Φινλανδία – Λιθουανία 78-81: Και τώρα «ντέρμπι» για τη δεύτερη θέση του ομίλου (vid)
Η Λιθουανία νίκησε τη Φινλανδία με 81-78, προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket και… φούντωσε τη μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στο Β’ όμιλο.
Το ντέρμπι για τη δεύτερη θέση στον όμιλο (αν υποθέσουμε ότι η Γερμανία δεν θα έχει θέμα με τη Σουηδία) πήρε η Λιθουανία μετά την επικράτησή της με 81-78 επί της Φινλανδίας για την 4η αγωνιστική, και πλέον οι δυο τους θα παλέψουν για το ποια θα τερματίσει υψηλότερα στον Β’ όμιλο του Eurobasket 2025.
Η «Σουόμι» μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε μια μικρή διαφορά, όμως από το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις πέρασε μπροστά στο σκορ και δεν κοίταξε ξανά πίσω, παρά τις προσπάθειες των αντιπάλων να κάνουν την ανατροπή στο φινάλε.
Κορυφαίος για τη «Λιέτουβα» η οποία βεβαίως εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Eurobasket 2025 («16») ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 16 πόντους, αποχωρώντας όμως τραυματίας από το παιχνίδι. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους Μάρεκ Μπλάζεβιτς και Αζουόλας Τουμπέλις με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα. Στην άλλη πλευρά, ο Λάουρι Μάρκανεν και Μίκαελ Γιάντουνεν είχαν από 19 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81
Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 3, Σαλίν, Νκαμούα 8 (6 ριμπάουντ), Γιάντουνεν 19 (3/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Βάλτονεν 10 (1/3 τρίποντα), Μάντσεν 2, Ματσούνι 6 (2/4 τρίποντα), Μάρκανεν 19 (1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μούρινεν 6 (3 ριμπάουντ), Γκούσταφσον, Γκράντισον 5 (1/3 τρίποντα), Σέπαλα.
Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 14 (8 ριμπάουντ), Νορμάντας 5 (1/4 τρίποντα), Βελίτσκα 5 (1/2 τρίποντα), Ραντζεβίτσιους 2 (2 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 7 (1/2 τρίποντα), Τουμπέλις 12 (11 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 16 (1/2 τρίποντα, 9 ασίστ), Βαλαντσιούνας 8 (5 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 10 (2/6 τρίποντα), Σιρβίντις 2.
